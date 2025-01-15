Ctrl2GO Solutions и «Гварда» договорились о партнерстве

Российский разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений для различных отраслей промышленности Ctrl2GO Solutions объявил о сотрудничестве с компанией «Гварда», поставщиком датчиков, контроллеров, систем сбора отечественных и зарубежных производителей, включая комплексное внедрением систем вибродиагностики и исполнителем сервисных услуг по диагностическому обследованию промышленного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Продуктовый портфель компании «Гварда» пополнится интеллектуальной системой предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системой для управления производственными активами компании SmartEAM. Партнерство поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР и позволит изменить подход к управлению надежностью.

«Сегодня невозможность дальнейшего использования зарубежных решений EAM негативно сказывается на способности производственных компаний выстраивать системы «сквозного ТОиР» — поиск качественных российских аналогов и сложная интеграция создают дополнительные препятствия. Однако отечественные интегрированные решения от Ctrl2GO Solutions опробованы и готовы к быстрому внедрению в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, нефтегазовая промышленность, транспорт, металлургия и горнодобывающая промышленность . Благодаря партнерству с компанией «Гварда» мы можем качественно изменить подход к управлению надежностью, открывая новые горизонты для нашего бизнеса и повышения качества услуг» – отметил директор по развитию программных продуктов Ctrl2GO Solutions Андрей Рыбаков.

Партнеры Ctrl2GO Solutions готовы участвовать в проектах «под ключ», беря на себя проектирование, поставку и монтаж датчиков и систем сбора данных для предиктивной диагностики. Сотрудничество с компанией «Гварда» предполагает следующие возможности: проектирование и поставка оборудования КИП и датчиков для сбора данных с оборудования; монтаж и наладка оборудования; организация сбора данных для системы предиктивной аналитики.

Для компании «Гварда» сотрудничество с Ctrl2GO Solutions предоставляет возможность: использовать в проектах программный комплекс российского производителя; предложить клиентам дополнительные инструменты диагностики и прогнозирование состояния оборудования; расширить предлагаемые решения за счет дополнительных функциональных модулей для управления технологическими процессами; увеличить круг потенциальных клиентов.