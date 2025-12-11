CNewsMarket опубликовал первый российский рейтинг платформ управления данными, успешно заместивших решения международных вендоров (в том числе SAP, Oracle, IBM и Informatica). Функциональные, архитектурные и технологические особенности систем сравниваются более чем по 100 параметрам, оценивается качество компонентов платформы для сбора, анализа и передачи данных, а также уровень технической поддержки вендора.
CNewsMarket подготовил уникальный обзор российских платформ управления данными, предназначенных для комплексной работы с разнородной корпоративной информацией. Интегрированные платформы позволяют эффективно использовать всю накопленную информацию за счет автоматизированных процессов — от загрузки до формирования итоговой отчетности в различных разрезах.
В процессе своей деятельности компании неуклонно накапливают сведения о клиентах, конкурентах, рыночной конъюнктуре, собственных операционных процессах, однако в подавляющем большинстве случаев вся собранная информация из внешних и внутренних источников практически не сводима в единую базу данных.
Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) необходимы для централизованного управления информацией, превращая массивы разнородных сведений в основу для аналитики и прогностических моделей. Комплексные платформы обеспечивают весь необходимый инструментарий для загрузки, хранения, контроля качества, передачи и обработки данных.
Интегральный рейтинг систем сформирован по итогам анализа более 150 различных критериев. Помимо основной группы «Функциональность» (включающей в себя около 70 параметров), оцениваются такие характеристики, как масштабируемость, отказоустойчивость, технологический стек, качество технической поддержки, формы лицензирования и другие.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Инструменты управления метаданными, обеспечение качества данных, контроль доступа и соблюдение политик
- Управление качеством данных
- Хранение данных
- Обработка данных
- Транспортировка и передача данных
- Мониторинг платформы данных
- Личный кабинет (централизованное управление платформой)
- Модули для работы с ИИ
- Поддержка развертывания компонент платформы на различных ОС
- Поддержка исполнения компонент платформы в контейнерное среде
- Поддержка развертывания и исполнения
- Масштабируемость, доступность и отказоустойчивость
- Поддержка аппаратных и программных кластерных конфигураций
- Пользовательский интерфейс, формы и поиск
- Технологический стек и совместимость с импортонезависимым системным ПО
2. Безопасность:
- Журналирование и аудит
- Аутентификация
- Поддержка протоколов аутентификации:
- Поддержка типов аутентификации:
- Использование гибкой ролевой модели (RBAC, ABAC) и возможность разграничивать права доступа:
- Шифрование и безопасность
- Сертификат ФСТЭК и уровень доверия
3. Поддержка и развитие:
- Количество сотрудников компании, занятых в разработке и развитии продукта (баллы)
- Количество сотрудников компании, занятых в службе поддержки (баллы)
- Виды поддержки
4. Внедрение и лицензирование:
- Количество реализованных проектов внедрения платформы
- Количество проектов миграци
- Схемы лицензирования
Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия
Лидером рейтинга российских платформ управления данными стал комплексный продукт «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory), который является частью экосистемы Digital Q компании «Диасофт». Решение автоматизирует весь процесс обработки данных от загрузки до машинного обучения и визуализации. Платформа построена на Data Lakehouse-архитектуре, которая объединяет преимущества хранилищ данных (Data Warehouse) и озер данных (Data Lake). Одним из ключевых преимуществ платформы является low-code-подход к созданию процессов работы с данными, что значительно ускоряет разработку и снижает порог входа для инженеров.
Второе место — у платформы Datareon Platform. Она объединяет в себе возможности ETL (извлечение, трансформация, загрузка), хранилища данных, BI-аналитики и инструментов машинного обучения. Среди преимуществ решения — поддержка как вертикального масштабирования (за счет увеличения ресурсов одного сервера), так и горизонтального масштабирования через кластеризацию. Кластер работает в режиме active-active, все узлы кластера одновременно обрабатывают задачи, без единой точки отказа.
Третье место — у lakehouse-платформы Data Ocean. Архитектура решения позволяет создавать единое пространство для аналитики, интегрируя разнородные источники информации для формирования отчетных форм с обязательными процедурами проверок на предмет нарушения качества входящих данных. Команда разработчика входит в ГК GlowByte и имеет многолетний практический опыт построения и промышленной эксплуатации высоконагруженных систем обработки данных. Среди особенностей системы — наличие сразу 4 вычислительных движков: Starcocks, Trino. Impala и Spark.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой DMP в теме письма.