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Ефимов Александр



13.02.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 1
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 1
10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза 1
19.07.2023 «Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации 1
14.04.2023 Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд 1
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1
16.12.2019 Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ 1
14.08.2019 SAS увеличила выручку в сегменте искусственного интеллекта более чем вдвое 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 1
16.08.2018 «Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов 1
10.07.2017 «АйДи – Технологии управления» автоматизировала АСУД «Россетей». 1
29.02.2016 Учреждения культуры могут зарабатывать на оцифровке 1
21.12.2015 Рынок оцифровки показывает 60% рост, несмотря на кризис 1
13.10.2004 Борьба с ИТ-шпионами - растущий приоритет правительства 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Ефимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 974 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Western Digital Corporation - WDC 551 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Intel Corporation 12212 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Intel Americas 3 1
АйДи - Технологии управления 45 1
McKinsey & Company Int 250 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 3
ВТБ - Почта Банк 467 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Venture Capital Bank 2 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Газпром ПАО 1345 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Лента - Утконос 177 1
Ренессанс Страхование 160 1
Honda Motor Company 234 1
Alpari - Альпари 66 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
АгроТерра 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Petrochem Energy 2 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Аммоний АО 17 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4027 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 2
Оцифровка - Digitization 4562 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5033 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12685 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1305 2
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 45 1
DevOps - Development и Operations 873 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3044 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3179 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1234 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3343 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
GlowByte Advanced Analytics 8 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
SAS Analytics for IoT 2 1
Apple iPad 3865 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
SAS ModelOps 13 1
SAS Data for Good 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
FreePik 1017 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
SAS SHAP - SAS Shapley Additive exPlanations 1 1
Docker - Платформа распределённых приложений 337 1
Память народа 9 1
Касперская Наталья 292 1
Фомин Олег 1 1
Короваев Марат 2 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Солонин Виталий 89 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Лаврухин Юрий 7 1
Егоров Михаил 15 1
Баландюк Сергей 4 1
Ельцин Борис. 89 1
Князев Сергей 7 1
Носков Константин 236 1
Делягин Михаил 10 1
Ильиных Сергей 2 1
Башилов Борис 1 1
Решетарь Иван 2 1
Разбежкин Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Ближний Восток 2950 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 418 1
Саудовская Аравия - Королевство 587 1
Бахрейн - Королевство 122 1
Кувейт 164 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Украина 7621 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Европа Западная 1482 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4839 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 554 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 721 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 1
Экономический эффект 1071 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 919 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5149 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Паспорт - Паспортные данные 2520 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1643 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5744 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 205 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Ведомости 1017 1
IDC - International Data Corporation 4911 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
Forrester Research 821 1
INFOLine-Аналитика 55 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН - Российская академия наук 1881 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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