Ефимов Александр
Ефимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 292 1
|Фомин Олег 1 1
|Короваев Марат 2 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Солонин Виталий 89 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Егоров Михаил 15 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Князев Сергей 7 1
|Носков Константин 236 1
|Делягин Михаил 10 1
|Ильиных Сергей 2 1
|Башилов Борис 1 1
|Решетарь Иван 2 1
|Разбежкин Юрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Ведомости 1017 1
|IDC - International Data Corporation 4911 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|Forrester Research 821 1
|INFOLine-Аналитика 55 1
|Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
|РАН - Российская академия наук 1881 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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