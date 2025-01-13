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GlowByte Advanced Analytics



13.01.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов 1
29.10.2024 Банк «Бланк» будет решать бизнес-задачи с помощью обогащенных внешними данными моделей машинного обучения 1
15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга 1
20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени 1
25.12.2023 GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж» 1
10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза 1
19.07.2023 «Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

GlowByte Advanced Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 8
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Открытые технологии 701 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
Югория - страховая компания 42 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Федеральное казначейство России 1772 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
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TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
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