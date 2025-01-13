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Новоселов Сергей



13.01.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов 1
10.01.2008 Конкурс "Сокровища Мальгримии" завершен 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Новоселов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Новый диск 956 1
АльфаКласс 9 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Федеральное казначейство России 1772 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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