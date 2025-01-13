Светлов Кирилл
|13.01.2025
|Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов 1
Светлов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
|Apache Airflow 44 1
|MLflow 14 1
|GlowByte Advanced Analytics 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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