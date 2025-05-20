Feature Store – это платформа для управления данными и их подготовки к использованию в машинном обучении. При помощи него повышается скорость вывода новых ML-моделей, сокращаются затраты на их переобучение, уменьшается число ошибок при подготовке данных, улучшается качество андеррайтинговых решений, снижаются риски промышленной эксплуатации системы, а также происходит стандартизация разработки и внедрения данных для DS-задач.