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MLOps Feature Store


Feature Store – это платформа для управления данными и их подготовки к использованию в машинном обучении. При помощи него повышается скорость вывода новых ML-моделей, сокращаются затраты на их переобучение, уменьшается число ошибок при подготовке данных, улучшается качество андеррайтинговых решений, снижаются риски промышленной эксплуатации системы, а также происходит стандартизация разработки и внедрения данных для DS-задач.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Подтверждена совместимость бизнес-приложений Data Sapience с российской СУБД Postgres Pro 1
11.11.2024 Банк «Компаньон» с помощью ИИ увеличил конверсию продаж в 5 раз 1
10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза 1
25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 228 2
Ростелеком 9902 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Dell EMC 5050 1
Cisco Systems 5152 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Microsoft Corporation 24836 1
Huawei 4016 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
Lenovo Group 2306 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
8449 1
Ред Софт - Red Soft 788 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 1
Корус Консалтинг ГК 1252 1
SAS Institute 989 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
HPE Aruba Networks 88 1
Red Hat 1324 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 268 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 530 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 57 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 302 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 131 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 48 1
Databorn 3 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 22 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Газпром ПАО 1363 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Альфа-Банк 1796 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Транснефть 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 203 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 140 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 3 1
Силовые машины 118 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 78 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 80 1
Шереметьево Хэндлинг 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Федеральное казначейство России 1811 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1754 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 665 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 414 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 558 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 2
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2597 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3700 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 2
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Oracle Java - язык программирования 3132 2
EPFL - Scala - Язык программирования 145 2
MLflow 16 2
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 5 2
Linux OS 10212 1
Microsoft Windows 15892 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1040 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 280 1
Apache Hadoop 437 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1372 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 112 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 1
Docker - Платформа распределённых приложений 358 1
Jenkins 46 1
Neoflex Reporting 24 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 82 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 203 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 213 1
МТС Premium 52 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
OpenAI ChatGPT 394 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 290 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 7 1
GlowByte Advanced Analytics 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 65 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 22 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
Рустамов Рустам 438 1
Натрусов Артем 289 1
Шадаев Максут 1044 1
Сотин Денис 210 1
Семенов Александр 156 1
Леонов Алексей 84 1
Гузовский Денис 73 1
Чурсин Дмитрий 66 1
Ефимов Александр 14 1
Добровинский Александр 40 1
Рундасов Алексей 6 1
Бурилов Андрей 110 1
Климов Андрей 78 1
Ульянов Николай 120 1
Карпов Сергей 37 1
Воронин Павел 146 1
Сивцев Илья 151 1
Евдокимов Игорь 55 1
Александров Александр 77 1
Булгаков Кирилл 113 1
Спирин Антон 70 1
Николаев Павел 4 1
Стоянов Алексей 46 1
Гаврилов Евгений 48 1
Карпов Роман 67 1
Маркова Светлана 37 1
Ульянычев Матвей 41 1
Тятюшев Максим 113 1
Снурницын Павел 3 1
Долгов Александр 38 1
Сергеева Наталья 44 1
Сазонов Максим 34 1
Лукавенко Олег 40 1
Гуренков Михаил 35 1
Сельдемиров Александр 49 1
фон Розен Александр 37 1
Иванец Евгений 34 1
Чуднова Лина 2 1
Сорока Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Беларусь - Белоруссия 5818 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 4
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 1
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