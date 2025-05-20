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MLOps Feature Store
Feature Store – это платформа для управления данными и их подготовки к использованию в машинном обучении. При помощи него повышается скорость вывода новых ML-моделей, сокращаются затраты на их переобучение, уменьшается число ошибок при подготовке данных, улучшается качество андеррайтинговых решений, снижаются риски промышленной эксплуатации системы, а также происходит стандартизация разработки и внедрения данных для DS-задач.
УПОМИНАНИЯ
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
|Федеральное казначейство России 1811 1
|Рустамов Рустам 438 1
|Натрусов Артем 289 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Сотин Денис 210 1
|Семенов Александр 156 1
|Леонов Алексей 84 1
|Гузовский Денис 73 1
|Чурсин Дмитрий 66 1
|Ефимов Александр 14 1
|Добровинский Александр 40 1
|Рундасов Алексей 6 1
|Бурилов Андрей 110 1
|Климов Андрей 78 1
|Ульянов Николай 120 1
|Карпов Сергей 37 1
|Воронин Павел 146 1
|Сивцев Илья 151 1
|Евдокимов Игорь 55 1
|Александров Александр 77 1
|Булгаков Кирилл 113 1
|Спирин Антон 70 1
|Николаев Павел 4 1
|Стоянов Алексей 46 1
|Гаврилов Евгений 48 1
|Карпов Роман 67 1
|Маркова Светлана 37 1
|Ульянычев Матвей 41 1
|Тятюшев Максим 113 1
|Снурницын Павел 3 1
|Долгов Александр 38 1
|Сергеева Наталья 44 1
|Сазонов Максим 34 1
|Лукавенко Олег 40 1
|Гуренков Михаил 35 1
|Сельдемиров Александр 49 1
|фон Розен Александр 37 1
|Иванец Евгений 34 1
|Чуднова Лина 2 1
|Сорока Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
|Беларусь - Белоруссия 5818 1
|Европа Восточная 3109 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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