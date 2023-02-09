Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения

Neoflex представила новую версию платформы Neoflex MLOps Center для разработки, эксплуатации и управления жизненным циклом моделей машинного обучения (ML), которая получила название Dognauts («Догнатс»). Платформа основана на компонентах с открытым исходным кодом и может быть развернута как в инфраструктуре заказчика, так и в облаке. В новой версии продукта заказчикам стали доступны веб-интерфейс со сквозной аутентификацией и разделением прав доступа, проектная структура ведения задач, а также гибкие рабочие места команды дата-сайентистов.

Dognauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и мониторинга. Платформа обеспечивает масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру с автоматизированным развертыванием моделей на среды эксплуатации, что позволяет сокращать время вывода новых продуктов на рынок. Dognauts подходит компаниям любого масштаба из таких индустрий как, например, финансы, розничная торговля, страхование, логистика, информационная безопасность и другие.

Платформа позволяет организовать командную работу над моделями в общем пространстве с возможностью настроить гибкие рабочие места дата-сайентистов в соответствии с их специализацией, особенностями решаемых задач. Сквозная авторизация и аутентификация обеспечивает единое окно входа для всех компонентов платформы. Кроме того, стало возможным управлять доступом членов команды к проектам и настраивать согласования значимых операций и сроки выполнения работ. Проектный подход позволяет аккумулировать бизнес-требования, источники данных, модели, разработанные для решения поставленной бизнесом задачи.

Dognauts можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке. В платформу встроены такие Open-Source-инструменты как MLflow, Airflow, Jupyter, Seldon Core, Feature Store и другие. Продукт поддерживает все современные ML-библиотеки, а также языки программирования Python, R, Java, Scala.

«Сегодня бизнес находится в турбулентных условиях, когда важно мгновенно реагировать на изменения, которые происходят на рынке, а также отвечать на новые запросы клиентов. Платформа Dognauts позволяет повысить эффективность и скорость принимаемых решений, находить новые источники прибыли за счет быстрой разработки и внедрения качественных ML-моделей в свои бизнес-процессы. Решение выводит работу команд дата-сайентистов на новый уровень: работать над проектом теперь проще благодаря интуитивно-понятному, прозрачному рабочему процессу и встроенным инструментам дата-сайентистов и дата-инженеров. Новая версия продукта получила положительную оценку наших заказчиков и уже используется в ряде страховых компаний и финансовых организациях», – отметила Лина Чуднова, лидер продукта Dognauts.