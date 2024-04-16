Получите все материалы CNews по ключевому слову
Neoflex MLOps Center Dognauts Догнатс
Платформ Neoflex MLOps Center для разработки, эксплуатации и управления жизненным циклом ML-моделей, основана на Open-Source компонентах и может быть развернута как On-Premise, так и On-Cloud. Платформа позволяет организовать командную работу над моделями в общем пространстве с возможностью настроить гибкие рабочие места дата-сайентистов в соответствии с их специализацией, особенностями решаемых задач. Сквозная авторизация и аутентификация обеспечивает единое окно входа для всех компонентов платформы. Кроме того, стало возможным управлять доступом членов команды к проектам и настраивать согласования значимых операций и сроки выполнения работ. Проектный подход позволяет аккумулировать бизнес-требования, источники данных, модели, разработанные для решения поставленной бизнесом задачи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Neoflex MLOps Center и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
|ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
|Маркова Светлана 43 3
|Чуднова Лина 2 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Кирпинский Владислав 3 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Иванец Евгений 40 1
|Рустамов Рустам 545 1
|Натрусов Артем 313 1
|Сотин Денис 216 1
|Семенов Александр 166 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Добровинский Александр 48 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 176 1
|Карпов Сергей 55 1
|Воронин Павел 196 1
|Сивцев Илья 174 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Спирин Антон 88 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Карпов Роман 80 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.