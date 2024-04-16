Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс

Платформ Neoflex MLOps Center для разработки, эксплуатации и управления жизненным циклом ML-моделей, основана на Open-Source компонентах и может быть развернута как On-Premise, так и On-Cloud. Платформа позволяет организовать командную работу над моделями в общем пространстве с возможностью настроить гибкие рабочие места дата-сайентистов в соответствии с их специализацией, особенностями решаемых задач. Сквозная авторизация и аутентификация обеспечивает единое окно входа для всех компонентов платформы. Кроме того, стало возможным управлять доступом членов команды к проектам и настраивать согласования значимых операций и сроки выполнения работ. Проектный подход позволяет аккумулировать бизнес-требования, источники данных, модели, разработанные для решения поставленной бизнесом задачи.