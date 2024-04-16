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Neoflex MLOps Center Dognauts Догнатс

Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс

Платформ Neoflex MLOps Center для разработки, эксплуатации и управления жизненным циклом ML-моделей, основана на Open-Source компонентах и может быть развернута как On-Premise, так и On-Cloud. Платформа позволяет организовать командную работу над моделями в общем пространстве с возможностью настроить гибкие рабочие места дата-сайентистов в соответствии с их специализацией, особенностями решаемых задач. Сквозная авторизация и аутентификация обеспечивает единое окно входа для всех компонентов платформы. Кроме того, стало возможным управлять доступом членов команды к проектам и настраивать согласования значимых операций и сроки выполнения работ. Проектный подход позволяет аккумулировать бизнес-требования, источники данных, модели, разработанные для решения поставленной бизнесом задачи.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки 2
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
22.06.2023 Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
19.06.2023 Neoflex представит решения для импортозамещения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения 3

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Neoflex MLOps Center и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 7
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Tyk Technologies 2 1
GoldenSource 4 1
Ростелеком 10915 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 728 1
Dell EMC 5174 1
Cisco Systems 5364 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Microsoft Corporation 25741 1
Huawei 4651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Lenovo Group 2444 1
9560 1
Ред Софт - Red Soft 1221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 264 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
HPE Aruba Networks 98 1
Red Hat 1378 1
Selectel - Селектел 540 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 413 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 800 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 375 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 506 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 2
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
Газпром ПАО 1489 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Альфа-Банк 1971 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
СДМ-Банк 73 1
Транснефть 335 1
ФосАгро 175 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 95 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2059 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 5
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 1
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Программный стек 244 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 1
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Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 19 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 3
Neoflex Reporting 25 3
Apache Airflow 74 3
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 2
MLflow 23 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 401 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 131 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM - Sber Platform V IDM 8 1
РусБИТех - Astra Automation 33 1
Ред Софт - Ред Адм 140 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 113 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
МТС - Мой МТС 160 1
Tyk API Gateway 2 1
Linux OS 11489 1
Microsoft Windows 16852 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1579 1
Oracle Java - язык программирования 3461 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 105 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 140 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 115 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 183 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 295 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 8 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 332 1
МТС Premium 56 1
Маркова Светлана 43 3
Чуднова Лина 2 2
Шадаев Максут 1209 2
Кирпинский Владислав 3 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 41 1
Лукавенко Олег 48 1
Гуренков Михаил 41 1
Сельдемиров Александр 56 1
фон Розен Александр 45 1
Иванец Евгений 40 1
Рустамов Рустам 545 1
Натрусов Артем 313 1
Сотин Денис 216 1
Семенов Александр 166 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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