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«Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации

Команда проекта «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» совместно с ИТ-партнером GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации для компании «Сибагро». Работа была проведена по всем направлениям бизнеса холдинга с целью повышения операционной эффективности процессов.

Специалисты провели 8 стратегических сессий с участием представителей бизнес-направлений «Сибагро», в том числе растениеводства, животноводства, мясопереработки, а также сервисных служб, включая коммерцию, логистику, снабжение, финансы, безопасность, юридический блок, HR, коммуникации, ИТ, аналитику. Целью такого формата работы было дать возможность всем желающим из числа сотрудников холдинга принять участие в проекте, озвучить свои инициативы и обосновать их целесообразность.

Использованная в рамках проекта методология позволила объединить профессиональное понимание текущей ситуации на предприятии специалистами холдинга и экспертное мнение о лучших практиках и примерах цифровизации бизнеса.

Итогом работы стало формирование карт цифровой трансформации по 13 основным направлениям бизнеса компании. Карты включали 184 инициативы, на основе которых впоследствии были сформированы и детально проработаны 30 приоритетных комплексных проектов. Также были определены волны их реализации с учетом основных параметров: экономического эффекта от внедрения, апробированности технологии, пререквизитов проекта.

Александр Ефимов, исполнительный директор направления Advanced Analytics GlowByte, сказал: «Портфель инициатив, сформированный в рамках проекта «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис», – уникальное предложение для холдинга «Сибагро». Перед нами стояла комплексная задача – изучить текущее состояние каждого направления бизнеса и понять, где и в какой степени требуется цифровизация: выявить, где необходимо решить вопросы учета и автоматизации, а где уже есть потребность в применении цифровых решений с технологиями ИИ. Кроме того, нужно было детально «примерить» и оценить применимость инновационных технологий в процессах организации с учетом текущей степени цифровизации и трендов рынка».

Для максимальной вовлеченности сотрудников компании «Сибагро» в процесс, специалисты «Стратеджи партнерс групп» провели образовательный блок в рамках дня кадрового резерва. Порядка 400 человек стали участниками семинара о значимости цифровизации, внедрении информационных технологий и проведении операционных улучшений в бизнесе.

Сергей Ильиных, генеральный директор компании «Сибагро», сказал: «Проект цифровой трансформации – важная веха в истории нашего холдинга. Ценность предложенного подхода заключается в том, что инициативы для трансформации не просто предлагались как чей-то опыт, но «поднимались снизу» – шли непосредственно от коллектива компании. Все желающие могли поучаствовать в проекте и защитить свое предложение в рамках рабочих сессий. В итоге охват – практически вся компания. Для стратегического планирования это очень важно, когда каждый сотрудник понимает значимость внедрения инноваций».

Сергей Князев, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса «Сбера», отметил: «Цифровая трансформация компании – это комплексный процесс, в котором задачи, имеющие отношение к бизнесу, первичны относительно технологических аспектов, а не наоборот, как это может показаться на первый взгляд. «Сбер», прошедший собственный путь цифровой трансформации, сегодня готов выступить консультантом, а точнее проводником прогрессивных перемен в разных отраслях и специально для этого реализует проект «Цифровая трансформация как сервис».

В ближайших планах «Сибагро» – запускать проекты, выработанные совместно с командами «Сбера» и GlowByte.

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