Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203669
ИКТ 15823
Организации 11973
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27051
Персоны 88787
География 3165
Статьи 1599
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Ковриков Роман

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Искусственный интеллект ускорит оценку экспонатов музея-заповедника «Петергоф» 1
03.07.2025 «Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte 1
12.03.2025 «Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ковриков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 191 1
Yandex - Яндекс 9450 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 2
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 22 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 635 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7607 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12565 1
Yandex DataSphere 32 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 784 1
Лемякина Анна 18 1
Любимова Ольга 3 1
Ефимов Александр 20 1
Греф Герман 493 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 78 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1593 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11565 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1158 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще