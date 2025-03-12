«Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

«Сбер» и «Петергоф» будут вместе внедрять современные технологии в музейные практики, что позволит посетителям получить новый эмоциональный опыт от знакомства с важнейшим культурно-историческим наследием России. Соглашение о сотрудничестве двух организаций подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «У нас за плечами уже немало совместных проектов с музеем-заповедником "Петергоф" — это и реставрация легендарной скульптурной группы "Самсон, разрывающий пасть льва", и ряд тематических экспозиций. Подписание соглашения о сотрудничестве выводит наше взаимодействие на новый уровень. Мы будем фокусироваться на развитии технологий искусственного интеллекта в музейном деле, чтобы дать посетителям уникальный интерактивный опыт, который позволит ещё глубже погрузиться в историю нашей страны».

Ольга Любимова, Министр культуры РФ, отметила: «Сохранение и изучение национального наследия, его реставрация и показ широкому кругу зрителей, организация работы с посетителями, привлечение молодого поколения — ключевые направления деятельности современного музея. Технологии искусственного интеллекта способны вывести эту работу на совершенно иной уровень. Тесное взаимодействие музеев и представителей крупного бизнеса сегодня позволяет не просто объединить накопленные знания, но и внедрить новые подходы».

Роман Ковриков, генеральный директор музея-заповедника «Петергоф», сказал: «Музею сегодня важно не отставать от стремительно меняющегося мира и отвечать на запросы посетителей. Для этого необходимо вдумчиво внедрять цифровые технологии, позволяющие анализировать посетительский опыт, коллекцию и рабочие процессы внутри музея. Так мы сможем и лучше узнать своего посетителя, и предложить ему именно то, за чем он будет возвращаться к нам. Для реализации этих целей нам нужна поддержка и участие надёжных партнёров, которые разделяют наши ценности».

«Сбер» и «Петергоф» планируют вместе развивать научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и инновационную деятельность для сохранения исторического наследия, создавать и совершенствовать цифровые технологии и сервисы для посетителей. Также в фокусе внимания — разработка современных подходов к развитию и изменению операционной деятельности культурных организаций, в том числе с использованием искусственного интеллекта.