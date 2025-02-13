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Мартынова Александра
|13.02.2025
|Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 1
Мартынова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
|Смирнов Глеб 5 1
|Киселев Константин 13 1
|Ефимов Александр 14 1
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