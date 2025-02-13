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Смирнов Глеб



13.02.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 1
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Смирнов Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 826 2
Oracle Corporation 6705 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 2
Broadcom - VMware - Greenplum 98 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 62 1
F5 Networks 64 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Acronis - Акронис 449 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
Tencent 158 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 17 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Lynwood Investments 8 1
Runa Capital 158 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2141 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4027 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 128 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
Оповещение и уведомление - Notification 4652 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5392 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 618 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 514 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 25 2
Microsoft Skype 2067 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Nginx Plus 13 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 6 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 41 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Мамут Александр 129 1
Сысоев Игорь 38 1
Schilling Mathias - Шилинг Матиас 1 1
Коновалов Максим 18 1
Белоусов Сергей 242 1
Алексеев Андрей 14 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Галперин Дмитрий 2 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Коротков Александр 11 1
Габдулгазиев Станислав 1 1
Дунин Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Делавэр 169 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - СФО - Новосибирск 4319 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
README-файл 17 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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