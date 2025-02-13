Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) при поддержке интегратора GlowByte внедрил в мобильное приложение банка модель для персонализации предложений для клиентов. Решение основано на технологии Reinforcement learning («обучение с подкреплением»). Новый подход позволяет формировать индивидуальный план показа баннеров каждому клиенту: теперь банк сможет проводить интерактивные маркетинговые акции, которые позволят создавать релевантные для клиента предложения. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

RL-модель была разработана с целью автоматизации маркетинга. Модель усилила собой ансамбль использовавшихся ранее ML-моделей, которые анализируют склонности клиентов к различным продуктам банка. RL-модель обеспечивает оптимальное сочетание разнообразия предложений и максимизации интереса клиентов. В отличие от классических подходов, технология Reinforcement learning позволяет модели постоянно дообучаться на основе новых поступающих данных и быстрее адаптироваться к изменениям.

Благодаря новому решению система автоматизации маркетинга может сочетать стратегию исследования степени интереса клиентов к разным предложениям со стратегией максимизации откликов: предложение из пула доступных для клиентов предложений будет обязательно показано большей или меньшей доле клиентов – в зависимости от их отклика на данное предложение. Помимо прочего, RL-модели обеспечивают быструю проверку гипотез по новым предложениям (модель сократит их показы, если они не будут интересны клиентам), а также позволяют эффективно решить задачу персонализации предложений для клиентов без истории в мобильном приложении банка. Система адаптируется к изменениям клиентского поведения, сезонным трендам и способна обновляться на основе свежих данных сколь угодно часто, даже ежеминутно.

Константин Киселев, директор департамента развития клиентской базы БСПБ: «Мы активно следим за развитием новых методов и ИТ-инструментов и стараемся постоянно повышать качество работы с данными, улучшать коммуникацию с клиентами. Мы идем от потребностей и интересов клиентов банка. Теперь благодаря реализованному проекту вместе с GlowByte мы можем легко, быстро и, главное, безопасно проверять гипотезы по новым и существующим продуктам, максимально ориентируясь на текущие потребности наших клиентов».

Александра Мартынова, начальник управления архитектуры данных и бизнес-аналитики БСПБ: «RL-подход позволяет дообогатить наши модели классического машинного обучения, «взвесив» прогнозы склонностей клиентов на ретро-данных на изменения среды в реальном времени. Данное сочетание позволяет учитывать в коммуникациях не только склонность клиента к продукту, но также его заинтересованность продуктом в каждый момент времени. При этом RL-модель реализована с учетом ряда бизнес-ограничений».

Марина Духнич, начальник управления целевого маркетинга БСПБ: «Мы идем от потребностей и интересов клиентов банка. Разработанный инструмент позволит определить эффективный охват аудитории для каждого предложения, добавить интересный продукт в список рекомендуемых, а если отклик на новый продукт окажется слишком низким, система сама сократит его показы клиентам».

Глеб Смирнов, владелец платформы управления данными БСПБ: «Такие подходы к обучению моделей становятся возможными благодаря проектированию современных архитектур платформ данных. В нашем банке платформа управления данными построена путем совмещения принципов потоковой и пакетной обработки данных. Все слои данных и ETL работают на одном технологическом стеке. Это дает возможность реализовывать дата-продукты, требующие скорости поставки данных и автоматизации сбора датасетов».

Ян Гузов, CDO БСПБ: «Персонализация предложений – важный инструмент, помогающий Банку повышать лояльность клиентов. На скорость внедрения подобных технологий и их эффективную работу влияет в том числе правильная организация данных на платформе и выстроенные процессы ухода за ними (каталогизация, автоматизированный контроль качества и пр.). Приятно видеть, что наши усилия в этом направлении приносят результат».

Александр Ефимов, исполнительный директор практики продвинутой аналитики GlowByte: «“Коробочных” решений, отвечающих всем требованиям и особенностям процессов банка, на текущий момент не существует, и мы разработали для Банка «Санкт-Петербург» собственное универсальное решение на open-source технологиях, которое позволяет персонализировать продукты для клиента в режиме онлайн, а также формировать индивидуальный, регулярно обновляемый план продуктовых баннеров. Особое внимание при разработке модели мы уделили тому, чтобы модель выполняла план по количеству просмотров для фокусных продуктов банка. В рамках этого проекта мы столкнулись с рядом дополнительных ограничений и вызовов, характерных для разных компаний и индустрий, преодоление которых позволило реализовать уникальную систему для Банка “Санкт-Петербург”».