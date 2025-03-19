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Data Sapience и «Флант» объявили о совместимости продуктов

Data Sapience и «Флант» объявили о совместимости продуктов. По результатам успешных совместных нагрузочных и функциональных тестирований сертификат совместимости получили Lakehouse-платформа данных нового поколения Data Ocean Nova, инструмент для репликации данных Data Ocean Flex Loader и платформа для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform.

Data Ocean Nova, Data Ocean Flex Loader (Data Sapience) и Deckhouse Kubernetes Platform («Флант») — российские решения, способные закрыть потребности среднего и крупного бизнеса в сфере работы с аналитическим ландшафтом Big Data. Особенно актуальным сотрудничество компаний становится в контексте тренда импортозамещения. Продукты состоят в реестре отечественного ПО как средство обработки больших данных, инструмент извлечения и трансформации данных (ETL) и система контейнеризации соответственно.

Data Ocean Nova — первая российская Lakehouse-платформа данных нового поколения. Продукт решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве универсальной аналитической платформы или хранилища данных.

Data Ocean Flex Loader — инструмент для репликации данных — позволяет быстро создать озеро данных или первичный слой хранилища, а также отказоустойчивые контуры систем класса Big Data в режиме, близком к реальному времени, и переместить данные предприятия в облачное окружение.

Deckhouse Kubernetes Platform — платформа для создания Kubernetes-кластеров и управления ими в любой инфраструктуре, включая публичные и частные облака, bare-metal, системы виртуализации, гибридное размещение. Продукт сокращает время на подготовку среды разработки до 15 раз, автоматизирует до 80% ручных операций и обеспечивает SLA до 99,99%.

Продукты Data Sapience и «Фланта» обеспечивают высокое качество сервиса. Благодаря совместной работе Data Ocean Nova, Data Ocean Flex Loader и Deckhouse Kubernetes Platform сокращается время на развертывание системы, повышается ее отказоустойчивость и расширяются возможности мониторинга состояния кластеров. Вендорская поддержка Kubernetes-окружения гарантирует стабильную работу ИТ-инфраструктуры.

«Продукты из семейства Data Ocean разрабатывались в соответствии с современным принципом cloud-ready, при котором все компоненты системы разворачиваются в среде контейнеризации. Благодаря использованию Deckhouse Kubernetes Platform мы можем предложить клиентам совместный улучшенный сервис, начиная от подготовки инфраструктуры, настройки ее под требования Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader для максимальной производительности, надежности и отказоустойчивости, до конечной поддержки всех компонент нашего совместного предложения», — сказал Евгений Вилков, технический руководитель Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и решения для репликации данных Data Ocean Flex Loader.

«Подтверждение совместимости Deckhouse Kubernetes Platform с продуктами Data Sapience — это очередной важный шаг в развитии отечественных решений в сфере Big Data и управления данными. Deckhouse Kubernetes Platform уже доказала свою эффективность в управлении контейнерными нагрузками, и теперь благодаря интеграции с Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader мы можем предложить рынку комплексное решение, которое не только ускоряет развертывание и повышает отказоустойчивость систем, но и обеспечивает высочайший уровень сервиса для наших клиентов. Мы уверены, что такие технологические коллаборации будут полезны бизнесу в условиях устойчивого спроса на российское ПО», — отметил Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

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