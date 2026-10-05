«Гранд-Трейд» внедрил платформу для управления данными Data Ocean Governance вендора Data Sapience

АО «Гранд-Трейд» — поставщик продовольственных и непродовольственных товаров, импортируемых из разных стран – завершил внедрение решений вендора Data Sapience: продуктов Data Ocean Governance EMM и DQ для управления метаданными и качеством данных. Об этом CNews сообщили представители Data Sapience.

Раньше ошибки в данных (дубликаты, пропуски) приводили к неверным отчетам и финансовым потерям, но оценить их объем и стоимость было невозможно. К тому же не было понятно, кто отвечает за конкретный набор данных: ИТ-департамент или бизнес-подразделение.

В ходе проекта был создан глоссарий, который сделал коммуникацию между бизнесом и ИТ понятной. Выстроив прозрачный процесс управления качеством данных, компания смогла присвоить каждой ошибке стоимость и сосредоточиться на исправлении самых дорогостоящих проблем. Также была внедрена автоматизированная система подтверждения корректности данных их владельцами.

В основу новой ИТ-архитектуры легли решения для управления метаданными Data Ocean Governance EMM и качеством данных DOG DQ. Гибкость продуктов позволила добавить уникальные функции: расчет стоимости ошибок в данных и кастомный процесс согласования проверок качества перед вводом в эксплуатацию.

Теперь система поддерживает настройку процессов любой сложности и автоматически отправляет уведомления нужным сотрудникам для согласования, исключая ручной контроль и риск потерянных задач. Бизнес-пользователи могут отслеживать состояние данных в реальном времени через диаграммы и дашборды без знания языков программирования. Единая связка глоссария, логической модели и контроля качества объединила весь процесс работы с данными и сделала его удобнее для пользователей.

В планах «Гранд-Трейда» — автоматизация описания логики трансформаций данных (S2T-маппингов), отслеживания жизненного цикла данных (data lineage), привязки данных к карте ИТ-ландшафта и процессам, а также контроля структуры данных и несанкционированных изменений в базах данных.

«Для «Гранд-Трейда» этот проект — не просто внедрение софта. Это смена парадигмы: теперь мы видим не таблицы и строки, а финансовые риски и возможности. Мы получили инструмент, который позволяет говорить с бизнесом на языке цифр и прибыли, а не технических терминов», – сказал Кирилл Зельвянский, руководитель проектов управления аналитики данных, «Гранд-Трейд».

«Одним из ключевых принципов, на которых строится платформа Data Ocean Governance, является гибкость архитектуры. Команда проекта смогла адаптировать продукт под уникальные процессы «Гранд-Трейда», что подтверждает успешность нашей стратегии. Синергия DOG EMM и DQ позволила сделать управление данными понятным, прозрачным и удобным для пользователей процессом. Такой подход открывает простор для дальнейшего развития практик дата-менеджмента в компании», – сказал Кирилл Евдокимов, директор продуктов Data Ocean Governance EMM и DQ, Data Sapience.

«Проект уникален тем, насколько детально система адаптирована под внутренние процессы заказчика: от специфических правил логического моделирования до уникальных цепочек согласования. Благодаря гибкости платформы Data Ocean Governance мы реализовали процессы, которые идеально подходят специфике клиента. Мы создали систему, которая не просто фиксирует ошибки, а помогает бизнесу принимать осознанные решения по их устранению на основе финансовой выгоды», – сказал Андрей Бабуров, руководитель проекта, Data Sapience.