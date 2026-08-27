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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зипухо Иван

СОБЫТИЯ


27.08.2026 «Ак Барс Банк» построил корпоративное хранилище данных на базе решения Data Ocean Nova вендора Data Sapience 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зипухо Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 173 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Концепт Разработка - Concept Software 6 1
Microsoft Corporation 25807 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 1
SAS Institute 1084 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 323 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Совкомбанк ПАО 317 1
Ак Барс Банк 284 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 422 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6270 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 811 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13407 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 748 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6513 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2377 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1024 1
Data Lineage - DataLineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 28 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10723 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18212 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 721 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1730 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 803 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5671 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2903 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 29 1
Терн ГК - ТернЮниверс 9 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 777 1
Федечкин Эдуард 58 1
Данилина Марианна 32 1
Санников Олег 6 1
Данилина Ксения 1 1
Семенов Тимур 1 1
Рыбаков Константин 2 1
Буровцев Сергей 2 1
Федотов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1674 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3043 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 396 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1150 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 481 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5755 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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