Индексная книга (каталог) CNews*
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Зипухо Иван
СОБЫТИЯ
|27.08.2026
|«Ак Барс Банк» построил корпоративное хранилище данных на базе решения Data Ocean Nova вендора Data Sapience 1
|27.09.2023
|Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Зипухо Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Qlik - QlikTech 173 1
|Терн ГК - Tern Group 82 1
|Концепт Разработка - Concept Software 6 1
|Microsoft Corporation 25807 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 1
|SAS Institute 1084 1
|Salesforce - Tableau Software 123 1
|Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
|GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 29 1
|Терн ГК - ТернЮниверс 9 1
|CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 777 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Данилина Марианна 32 1
|Санников Олег 6 1
|Данилина Ксения 1 1
|Семенов Тимур 1 1
|Рыбаков Константин 2 1
|Буровцев Сергей 2 1
|Федотов Кирилл 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.