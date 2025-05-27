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Буровцев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|TData и «Концепт Разработка» объявили о стратегическом партнерстве 1
|27.09.2023
|Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
Буровцев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Терн ГК - Tern Group 77 1
|Концепт Разработка - Concept Software 4 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
|SAS Institute 994 1
|Microsoft Corporation 24847 1
|Salesforce - Tableau Software 112 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
|Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Совкомбанк ПАО 261 1
|OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
|Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
|Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
|Данилина Марианна 24 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Санников Олег 6 1
|Данилина Ксения 1 1
|Семенов Тимур 1 1
|Рыбаков Константин 2 1
|Зипухо Иван 1 1
|Федотов Кирилл 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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