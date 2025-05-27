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Буровцев Сергей


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 TData и «Концепт Разработка» объявили о стратегическом партнерстве 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буровцев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 77 1
Концепт Разработка - Concept Software 4 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
SAS Institute 994 1
Microsoft Corporation 24847 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Qlik - QlikTech 160 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 261 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 488 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5567 1
Маркировка - Marking 1122 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1982 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 768 1
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 16 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 45 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 663 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1239 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2222 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 292 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 640 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Данилина Марианна 24 1
Федечкин Эдуард 55 1
Санников Олег 6 1
Данилина Ксения 1 1
Семенов Тимур 1 1
Рыбаков Константин 2 1
Зипухо Иван 1 1
Федотов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 414 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2812 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 977 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1428 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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