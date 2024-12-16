Рыбаков Константин
|16.12.2024
|Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными 1
|27.09.2023
|Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
Рыбаков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Данилина Ксения 1 1
|Семенов Тимур 1 1
|Санников Олег 6 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Буровцев Сергей 1 1
|Зипухо Иван 1 1
|Федотов Кирилл 1 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Данилина Марианна 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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