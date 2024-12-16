Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Рыбаков Константин



16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными   1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рыбаков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Концепт Разработка - Concept Software 3 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
SAS Institute 971 1
Microsoft Corporation 24625 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Совкомбанк ПАО 256 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Маркировка - Marking 1054 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 37 1
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 14 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 646 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 586 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Данилина Ксения 1 1
Семенов Тимур 1 1
Санников Олег 6 1
Лихницкий Павел 55 1
Буровцев Сергей 1 1
Зипухо Иван 1 1
Федотов Кирилл 1 1
Федечкин Эдуард 55 1
Данилина Марианна 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще