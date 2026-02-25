Индексная книга (каталог) CNews*
Федечкин Эдуард
Публикаций - 56, упоминаний - 58
Федечкин Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалев Александр 26 10
|Лежнев Федор 44 9
|Кирьянова Александра 160 8
|Кибалко Кирилл 42 8
|Аникин Александр 22 7
|Амурский Олег 9 7
|Нерадовский Константин 18 7
|Батай Илья 59 7
|Серова Елена 320 6
|Урусов Виктор 152 6
|Заянц Илья 56 6
|Козлов Павел 21 6
|Оболенский Александр 7 6
|Князев Андрей 15 6
|Глухов Иван 31 6
|Аникин Дмитрий 65 6
|Желтухин Вадим 67 6
|Погорелов Руслан 8 6
|Суровец Дмитрий 101 6
|Шадаев Максут 1161 6
|Глазков Александр 150 6
|Нестеров Алексей 172 6
|Панченко Иван 181 6
|Беляев Владислав 99 6
|Галкин Николай 128 6
|Катамадзе Анна 118 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Смирнов Максим 63 6
|Теплицкий Дмитрий 88 5
|Киселев Сергей 69 5
|Воронин Павел 183 5
|Павлов Вадим 21 5
|Аветисян Арутюн 41 5
|Петухов Антон 62 5
|Врацкий Андрей 167 5
|Макаров Станислав 117 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Соловьев Виталий 52 5
|Власов Максим 22 5
|Джабиев Георгий 54 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 11
|TAdviser - Центр выбора технологий 436 3
|Information Age 2 1
|Forbes - Форбс 933 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
