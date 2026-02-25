Разделы

Федечкин Эдуард


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 2
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 2
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
03.10.2014 BI может обходиться без математиков и айтишников 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
25.06.2014 Большинство российских BI-проектов успешны 1
19.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
06.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
07.10.2013 BI монетизирует бизнес 1
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1

Публикаций - 56, упоминаний - 58

Федечкин Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 79 50
SAP SE 5468 16
Oracle Corporation 6908 15
Diasoft - Диасофт 1063 14
МегаФон 10135 11
Microsoft Corporation 25352 11
9123 11
IBM - International Business Machines Corp 9568 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 667 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 7
SAS Institute 1043 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 7
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 7
Ростелеком 10446 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 258 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 6
R-Vision - Р-Вижн 224 6
Ланит Интеграция 214 6
Северсталь Инфоком 95 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 105 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 5
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 51 5
ФинГрад - FinGrad 48 5
Picvario - Пикварио 20 5
Сбер - СберБизнес Софт 94 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 5
Hoff Tech - Хофф Тех 45 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 207 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 119 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 5
Polymedia - Полимедиа 156 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 5
Газинформсервис - ГИС 433 5
HERE Technologies 109 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 573 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 13
Альфа-Банк 1893 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 12
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 276 12
ВТБ - ВТБ24 669 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 10
Альфа-Капитал УК 140 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 9
WikiMart - Викимарт 53 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 8
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 7
Северсталь ПАО - Severstal 570 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 7
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 6
Кофемания 77 6
ЦентрОбувь ТД 28 6
РЖД - Российские железные дороги 2021 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 56 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 5
Finn Flare - ФФ Стайл 46 5
Hansa - Ханса 114 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 5
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 35 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 7
Федеральное казначейство России 1880 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 191 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 2
Apache Software Foundation - ASF 223 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5319 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7705 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5917 20
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6039 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3580 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2435 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5687 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1136 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3487 10
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 9
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 639 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6727 8
Microsoft Office 4008 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 9
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 449 7
Терн ГК - ТернЮниверс 7 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 6
БИС - ITQuick - Jumse 51 6
Новые облачные технологии - МойОфис 911 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 6
НКТ - Р7-Офис 491 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1340 6
Протек - Здравсити 30 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 5
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
НКТ - Р7-графика 46 5
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 5
Сбер - Sberworks 6 5
Linux OS 11056 5
Apache Hadoop 449 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 5
Google Android 14850 4
Apple iOS 8336 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 3
Tibco Spotfire 6 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 3
C/C++ - Язык программирования 857 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
SAP KXEN - KXEN InfiniteInsight - KXEN Modeler 4 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 158 2
Apple macOS 2290 2
Microsoft Windows 16459 2
Михалев Александр 26 10
Лежнев Федор 44 9
Кирьянова Александра 160 8
Кибалко Кирилл 42 8
Аникин Александр 22 7
Амурский Олег 9 7
Нерадовский Константин 18 7
Батай Илья 59 7
Серова Елена 320 6
Урусов Виктор 152 6
Заянц Илья 56 6
Козлов Павел 21 6
Оболенский Александр 7 6
Князев Андрей 15 6
Глухов Иван 31 6
Аникин Дмитрий 65 6
Желтухин Вадим 67 6
Погорелов Руслан 8 6
Суровец Дмитрий 101 6
Шадаев Максут 1161 6
Глазков Александр 150 6
Нестеров Алексей 172 6
Панченко Иван 181 6
Беляев Владислав 99 6
Галкин Николай 128 6
Катамадзе Анна 118 6
Цыганков Дмитрий 38 6
Смирнов Максим 63 6
Теплицкий Дмитрий 88 5
Киселев Сергей 69 5
Воронин Павел 183 5
Павлов Вадим 21 5
Аветисян Арутюн 41 5
Петухов Антон 62 5
Врацкий Андрей 167 5
Макаров Станислав 117 5
Сапельников Сергей 109 5
Соловьев Виталий 52 5
Власов Максим 22 5
Джабиев Георгий 54 5
Россия - РФ - Российская федерация 158861 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 3
Европа 24701 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Казахстан - Республика 5852 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
Земля - планета Солнечной системы 10703 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Европа Восточная 3124 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - УФО - Челябинская область 1425 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 614 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 7
Энергетика - Energy - Energetically 5542 7
Экономический эффект 1218 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 461 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1430 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 739 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 597 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1370 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2078 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 11
TAdviser - Центр выбора технологий 436 3
Information Age 2 1
Forbes - Форбс 933 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 28
Gartner - Гартнер 3623 13
IDC - International Data Corporation 4949 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Forrester Research 830 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Fortune Global 500 291 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
РАН - Российская академия наук 2042 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 27
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 14
CNews AWARDS - награда 557 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 83 1
ИнфоКом 118 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
