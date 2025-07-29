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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179237
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Ростех Швабе InCity Навигационный комплекс


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
17.01.2020 Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии 1
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 1
21.02.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
16.02.2017 «Ростех» разработал систему пешеходной навигации к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
16.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
30.07.2014 Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1 1
05.02.2014 «Модный Континент» оптимизировал управление ИТ и бизнес-процессами с помощью Naumen Service Desk 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 1
01.04.2013 В чем специфика информатизации объединений ритейлеров? 1
25.03.2013 Торговле нужны универсальные ИБ-решения 1
20.03.2013 Иван Бояркин -
Наша цель – потери, не превышающие 0,2% от оборота
 1
19.03.2013 Автоматизация розницы: размер имеет значение 1
01.11.2011 Российский рынок СМС-рекламы станет цивилизованным 1
20.10.2010 SAP помогает индустрии моды превращать творческие идеи в работающий бизнес 1
16.09.2009 ant Technologies автоматизирует склад «Модного континента» 1
24.01.2007 «1С:Предприятие 8» внедряют в «Модном регионе» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1161 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 3
SAP SE 5357 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
АТК Консультационная группа 53 3
Ростех - Автоматика Концерн 1694 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
Ростелеком 10056 2
МегаФон 9450 2
Softline - Polymatica - Полиматика 180 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 2
Ланит Омни 65 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 2
Крок - Croc 1788 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 2
Inventive Retail Group 78 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 158 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Qlik - QlikTech 161 2
Maykor Expertek - Экспертек 32 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
RuSIEM - РуСИЕМ 9 1
Samsung Electronics 10425 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Canon 1406 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Микротест 279 1
8610 1
Oracle Corporation 6783 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3004 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 1
Sony 6583 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
InCity - Модный континент 14 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 7
ЦентрОбувь ТД 28 5
Спортмастер - Sportmaster 183 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 3
ВТБ - ВТБ24 667 3
ГПБ - Газпромбанк 1126 3
Почта России ПАО 2194 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2569 3
ПСБ - Промсвязьбанк 876 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 3
O’STIN - Остин 11 3
Связной ГК 1375 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 2
Роснефть НК - нефтяная компания 521 2
Газпром нефть 646 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 75 2
Снежная Королева - СК Трейд 57 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 2
Finn Flare - ФФ Стайл 44 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 2
АльфаСтрахование СГ 335 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2049 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1248 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3018 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Федеральное казначейство России 1831 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 737 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4560 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2533 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2690 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4220 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1054 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4254 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1157 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12700 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1997 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11567 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 431 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 305 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 2
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1282 2
Qlik Qlikview 117 2
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Microsoft Office 3860 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 245 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Manzana Loyalty 12 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 457 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Loymax Loyalty 3 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 237 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 191 1
Михалин Борис 8 6
Бояркин Иван 5 4
Мурадова Зумрат 4 4
Волис Григорий 7 3
Носов Николай 13 2
Борисов Александр 39 2
Суровец Дмитрий 94 2
Захир Максим 22 2
Сульгин Сергей 46 2
Федечкин Эдуард 55 2
Селиванов Юрий 5 2
Громов Владимир 14 2
Семенова Ирина 43 2
Колчин Вячеслав 5 2
Раевский Роман 15 2
Краснопольский Андрей 10 2
Андреев Максим 40 2
Кухарев Сергей 8 2
Гурова Наталья 13 2
Борисов Пётр 10 2
Григорьева Анастасия 9 2
Крылов Денис 2 2
Дьяконенко Сергей 2 2
Кабанов Владимир 178 1
Фишман Антон 5 1
Терехов Андрей 39 1
Пашенцев Виталий 11 1
Журавлев Сергей 16 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Воронов Александр 9 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Шевченко Александр 12 1
Рубин Дмитрий 52 1
Соловьев Владимир 107 1
Бровко Василий 54 1
Малых Дмитрий 64 1
Мартынов Владислав 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 3
Казахстан - Республика 5701 3
Европа 24460 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1778 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1578 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 720 2
Украина 7706 2
Россия - СФО - Новосибирск 4498 2
Азия - Азиатский регион 5650 1
Саудовская Аравия - Королевство 616 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7846 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 338 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Россия - СФО - Иркутская область 1183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7555 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1468 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2448 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 607 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 3
Экономический эффект 1144 3
Fashion industry - Индустрия моды 273 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6072 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5086 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3271 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10328 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 635 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6925 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2432 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 215 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1970 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10296 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2199 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 3
IDC - International Data Corporation 4926 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 187 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 133 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
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