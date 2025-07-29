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Ростех Швабе InCity Навигационный комплекс
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Михалин Борис 8 6
|Бояркин Иван 5 4
|Мурадова Зумрат 4 4
|Волис Григорий 7 3
|Носов Николай 13 2
|Борисов Александр 39 2
|Суровец Дмитрий 94 2
|Захир Максим 22 2
|Сульгин Сергей 46 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Селиванов Юрий 5 2
|Громов Владимир 14 2
|Семенова Ирина 43 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Раевский Роман 15 2
|Краснопольский Андрей 10 2
|Андреев Максим 40 2
|Кухарев Сергей 8 2
|Гурова Наталья 13 2
|Борисов Пётр 10 2
|Григорьева Анастасия 9 2
|Крылов Денис 2 2
|Дьяконенко Сергей 2 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Фишман Антон 5 1
|Терехов Андрей 39 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Воронов Александр 9 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Шевченко Александр 12 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Бровко Василий 54 1
|Малых Дмитрий 64 1
|Мартынов Владислав 113 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 3
|IDC - International Data Corporation 4926 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
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