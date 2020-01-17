Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех прорабатывает возможности для реализации проектов в Королевстве Саудовская Аравия. Ранее концерн продемонстрировал высокотехнологичные решения предприятий холдинга и организаций холдинговых компаний радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех, в том числе в области медицины, образования и транспорта, с применением робототехнических технологий и беспилотных летательных аппаратов представителям бизнес-сообщества Саудовской Аравии.

Иностранные заказчики проявили повышенный интерес к решениям концерна, в частности, к интегрированной системе мониторинга и диагностики объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Для развития сотрудничества и более детального погружения заказчиков в технические вопросы Концерн планирует проведение совещания в формате видеоконверенцсвязи.

Представители Новосибирского института программных систем (НИПС), входящего в концерн «Автоматика», в составе делегации министерства экономического развития Новосибирской области посетили с визитом Королевство Саудовская Аравия. Эксперты представили иностранным заказчикам ряд ключевых высокотехнологичных решений для цифровизации медицины, транспорта, образования, оказания комплексных услуг населению, в частности, аппаратно-программный комплекс «Криптобиокабина», проекты «Умный автобус» и «Цифровая школа», учетно-аналитическую платформу для органов власти «Premis», телемедицинскую платформу «Медтелесервис», позволяющую врачам проводить дистанционные консультации, комплексную систему безопасности. Кроме того, потенциальным заказчикам продемонстрировали решение «Швабе» госкорпорации Ростех – платформу навигационных решений «Incity», также была представлена интеллектуальная видеосистема для транспорта, разработанная «Российская электроника» госкорпорации Ростех.

Бизнес-сообщество Саудовской Аравии проявило высокий интерес к решениям Концерна, в особенности, к интегрированной системе мониторинга и диагностики инфраструктурных объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов, позволяющей в режиме онлайн контролировать работу оборудования ТЭК и предупреждать внештатные ситуации. Заказчики отметили, что данная система способна решить задачи, актуальные для Саудовской Аравии.

«Мы развиваем сотрудничество с иностранными заказчиками, предлагая высокотехнологичные, защищенные решения, призванные повысить не только уровень комфорта населения, но и уровень безопасности. Концерн готов предложить заказчикам из Саудовской Аравии оптимальные варианты реализации проектов, предусматривающих внедрение инновационных технологий в различные сферы жизни», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.