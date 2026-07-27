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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2026 Вышло обновление F3 TAIL WEB (сборка 920): автоматизация импорта, контроль косметики и поддержка ТС ПИоТ 1
07.05.2026 Комбинат «КАМА» перевел контроль оборудования на отечественное ПО 1
02.04.2026 На «КАМЕ» сотрудников обучают безопасности роботы-тренажеры 1
11.04.2023 В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО» 1
15.02.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы» 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 4
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
18.03.2020 «Автоматика» нарастила выручку на 30% до 49,9 млрд рублей 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 4
17.01.2020 Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии 1
21.10.2019 Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ 5
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 5
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 1
08.07.2019 Ростех запустил опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов 3
05.07.2019 «Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019» 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 3
05.07.2018 «Криптобиокабина» «Ростеха» упростит сбор данных для биометрических загранпаспортов 1
25.05.2018 НСХ и 1С заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова 1
25.11.2016 «Контур.Экстерн» сформирует платежки из налоговых деклараций 1
28.10.2014 Облака в госсекторе: преимущества очевидны, а воз и ныне там 1
13.08.2014 «Банк Авангард» обновил мобильное приложение для iOS 1
30.05.2014 «Банк Авангард» обновил свое мобильное приложение для Android 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
06.12.2013 «БАРС Груп» автоматизировала планирование федерального бюджета 1
12.05.2012 В Управлении муниципального заказа Администрации Челябинска расширены возможности ИС управления закупками 1
10.11.2011 ГУ МВД по Московской области автоматизировало онлайн-планирование с помощью системы «Парус – Бюджет 8» 1
25.10.2011 «Яндекс.Деньги» упростили оплату налогов в России 1
13.07.2011 БИТ автоматизировал учет ФГУ «Соцуголь» на базе «1С:Предприятие 8» 1
13.05.2011 УФССП по Нижегородской области ведет учет платежей по штрафам с помощью «1С:Предприятия 8». 1
15.01.2009 Администрации Новокузнецкого района ведут бухгалтерский учет с помощью ПО «1С» 1
25.07.2008 Институт русского языка им. А.С. Пушкина решает учетные задачи вместе с «1С:Предприятием» 1
04.02.2005 Вышло обновление для системы Cognitive Forms ВПД 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3449 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 12
9571 8
Ростелеком 10923 5
Восход ФГБУ НИИ 721 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 3
Google LLC 12661 2
Yandex - Яндекс 9178 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1268 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 437 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 402 1
Парус Корпорация 206 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 14 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 4 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Анвик Софт 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3268 1
Alibaba Group 473 1
Apple Inc 13123 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7070 1
Норси-Транс - НТ 144 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 1
БАРС Груп 577 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 407 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 2
Черемушки 61 2
Почта России ПАО 2363 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Абрау-Дюрсо 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
НП НЧ КБК имени С.П. Титова - Набережночелнинский КБК - Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова 2 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 724 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Komatsu - Комацу 19 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 182 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13754 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6529 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 5
Федеральное казначейство России 1947 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5649 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5419 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1300 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 261 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5957 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2490 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1682 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3874 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13922 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2874 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13225 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3758 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25535 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4893 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13869 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9400 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 4
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 283 4
Оповещение и уведомление - Notification 5889 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13085 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12816 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12898 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7667 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2753 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6209 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2676 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12160 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10641 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26707 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1164 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28204 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3673 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10172 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5092 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4382 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1166 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1256 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6244 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 698 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1009 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 3
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 2
Google Android 15222 2
Apple iOS 8565 2
Microsoft Office 4156 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
1С:ERP Управление предприятием 836 2
Apple iPhone 6 4861 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 227 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:Корпорация 57 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 53 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
Geoserver 13 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 1
1С:Контрагент 7 1
OpenStreetMap - OSM 70 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 1
Кабанов Владимир 178 7
Евтушенко Олег 145 5
Кириенко Владимир 148 3
Король Андрей 6 2
Ткаченко Игорь 4 2
Травников Андрей 19 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Дергилёв Никита 44 1
Илюхин Владимир 5 1
Тихонов Алексей 16 1
Моторко Андрей 73 1
Мугандин Юрий 1 1
Хабаров Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Кондратенко Наталья 3 1
Комарова Наталья 16 1
Милюков Анатолий 18 1
Калугин Павел 2 1
Додохов Александр 3 1
Егорова Наталья 9 1
Тагаева Альфия 1 1
Булатов Андрей 3 1
Кондратенко Юрий 4 1
Горшкова Алла 1 1
Черный Георгий 5 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Сафаров Эльдар 2 1
Чугаева Валентина 1 1
Акимов Максим 192 1
Орловский Виктор 407 1
Нуралиев Борис 298 1
Греф Герман 484 1
Шипов Савва 102 1
Чемезов Сергей 146 1
Сахненко Сергей 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8545 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 3
Европа 24943 2
Россия - СФО - Новосибирск 4864 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2047 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1788 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1060 2
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
США - Орегон 255 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
США - Массачусетс 517 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 23 1
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