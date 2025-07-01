«Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и производитель аналитических инструментов для бизнеса Data Sapience провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данных Data Ocean Nova, инструмент для создания озера данных или первичного слоя хранилища Data Ocean Flex Loader и платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» — это российские продукты, подходящие именно для потребностей крупного бизнеса при проектировании систем для работы с Big Data. Решения зарегистрированы в реестре российского ПО Минцифры, что также позволяет применять их в целях импортозамещения.

Интеграция Data Ocean Nova + Flex Loader + «Штурвал» создает управляемую data-платформу, которая: сокращает time-to-insight за счет ускоренной загрузки и обработки данных; упрощает эксплуатацию благодаря Kubernetes и контейнеризации; обеспечивает гибкость для мультиоблачных и гибридных развертываний; повышает безопасность и соответствие регуляторным требованиям.

Это решение актуально для компаний, которые хотят объединить аналитику Big Data и классические Data Warehouse с DevOps-подходом к управлению инфраструктурой.

«Платформа “Штурвал” позволяет автоматизировано создавать кластеры Kubernetes на любой инфраструктуре, в том числе и в облаке. Это дает коллегам из Data Sapience возможность строить действительно масштабируемые enterprise-решения», — отметила Алиса Кириченко, руководитель разработки платформы «Штурвал».

«В основе семейства продуктов Data Ocean лежит современный архитектурный подход, который подразумевает работу в среде контейнеризации. Благодаря платформе “Штурвал” теперь мы можем предоставлять клиентам улучшенный сервис, который включает все этапы работы с Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader. В планах сотрудничества с вендором — расширить список сертифицированных продуктов из линейки Data Sapience», — сказал Евгений Вилков, технический руководитель Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader.

В ближайшее время Data Sapience планирует провести тестирование других продуктов «Лаборатории Числитель»: системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и CMP-платформы «Нимбиус», предназначенной для создания частного и гибридного облака внутри компании.