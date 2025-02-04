Черномырдин Сергей
|04.02.2025
|Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
Черномырдин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Группа Самолет 73 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
|Unilever - Юнилевер Русь 152 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
|Свитнева Ольга 3 1
|Кулиев Александр 3 1
|Шуклин Глеб 4 1
|Озеров Владимир 4 1
|Татаренко Игорь 11 1
|Васильев Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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