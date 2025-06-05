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Новоженов Владимир
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
|20.10.2021
|Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
Новоженов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапова Екатерина 13 1
|Ошурков Александр 1 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Степнов Михаил 5 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Пивоваров Игорь 5 1
|Астраханцев Виталий 7 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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