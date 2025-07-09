Получите все материалы CNews по ключевому слову
Катасонова Елена
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
|22.04.2005
|Суды отбирают книги у онлайн-библиотек 2
Катасонова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Электронная библиотека - Electronic Library 258 1
|Оповещение и уведомление - Notification 4990 1
|DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 836 1
|Головачев Василий 2 1
|Геворкян Эдуард 2 1
|Протасов Павел 5 1
|Маринина Александра 8 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Мошков Максим 14 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.