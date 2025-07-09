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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катасонова Елена


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
22.04.2005 Суды отбирают книги у онлайн-библиотек 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Катасонова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Nexter Systems - Giat Industries 6 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 1
Электронная библиотека - Electronic Library 258 1
Оповещение и уведомление - Notification 4990 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 360 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4801 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11199 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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