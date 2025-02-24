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Бражников Александр



24.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
13.10.2006 Нацпроект: эксперты спорят об ИТ в медицине 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бражников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12219 1
HP Inc. 5693 1
Oracle Corporation 6708 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Coinbase 58 1
Bitriver - Битривер 20 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
RAND Corporation 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 209 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1296 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 362 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2898 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 411 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1503 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 533 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3908 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
InterSystems Ensemble 58 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
Рудычева Наталья 95 1
Соломатин Алексей 4 1
Артюхов Юрий 2 1
Зозуля Юрий 2 1
Савостина Елена 1 1
Карачаров Владимир 1 1
Шкловский Никита 1 1
Аксаков Анатолий 155 1
Мишустин Михаил 683 1
Алтухов Сергей 14 1
Кречетов Николай 25 1
Радзиевский Георгий 6 1
Сельков Андрей 15 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Кондратенков Виталий 3 1
Эльянов Михаил 14 1
Никонов Евгений 7 1
Панкратов Андрей 3 1
Рыков Виктор 2 1
Огиенко Олег 6 1
Зурабов Михаил 9 1
Буханик Альберт 2 1
Емельяненко Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Байкальский экономический форум 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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