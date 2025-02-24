Бражников Александр
|24.02.2025
|Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
|23.11.2022
|Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
|13.10.2006
|Нацпроект: эксперты спорят об ИТ в медицине 1
Бражников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12219 1
|HP Inc. 5693 1
|Oracle Corporation 6708 1
|БизнесИнформТехнологии 9 1
|InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
|Coinbase 58 1
|Bitriver - Битривер 20 1
|Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
|RAND Corporation 33 1
|Microsoft Edge - браузер 1996 1
|InterSystems Ensemble 58 1
|Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
|Национальный проект - Здравоохранение 23 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Соломатин Алексей 4 1
|Артюхов Юрий 2 1
|Зозуля Юрий 2 1
|Савостина Елена 1 1
|Карачаров Владимир 1 1
|Шкловский Никита 1 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Кречетов Николай 25 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Сельков Андрей 15 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Кондратенков Виталий 3 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Никонов Евгений 7 1
|Панкратов Андрей 3 1
|Рыков Виктор 2 1
|Огиенко Олег 6 1
|Зурабов Михаил 9 1
|Буханик Альберт 2 1
|Емельяненко Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.