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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цыганков Роман



07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
06.07.2015 За 1 полугодие 2015 г. на ЕПГУ зарегистрировались более 14 тыс. жителей Пермского края 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Цыганков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

8359 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1244 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 13
R-Vision - Р-Вижн 164 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 13
Diasoft - Диасофт 910 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 518 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 12
Северсталь Инфоком 67 12
Газинформсервис - ГИС 296 12
Сбер - СберБизнес Софт 60 12
Ланит Интеграция 194 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 45 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 60 7
Ростелеком 9839 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 6
МегаФон 9114 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 2
SAP SE 5311 2
Аусферр ИТЦ 28 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 21 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 2
Broadcom - VMware 2392 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 13
РЖД - Российские железные дороги 1929 13
Альфа-Банк 1786 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 13
Кофемания 56 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 12
ВТБ - Почта Банк 469 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 12
ФосАгро 127 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 489 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 90 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 8
Альфа-Капитал УК 106 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 8
Finn Flare - ФФ Стайл 43 7
Ингосстрах СПАО 426 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 4
Hansa - Ханса 114 4
Федеральное казначейство России 1797 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2551 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1396 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6377 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4968 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 863 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4464 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5375 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3956 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 481 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10692 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2292 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24514 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 2
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 122 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6228 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21008 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4864 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 14
НКТ - Р7-Офис 397 13
Новые облачные технологии - МойОфис 802 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 12
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 195 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
СалютДевайсы - GigaChat 216 4
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1664 2
1С:ERP Управление предприятием 574 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
Microsoft Windows 15813 1
Apple macOS 2087 1
Linux OS 10130 1
Google Android 14164 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Microsoft Office 3780 1
VK Teams 68 1
Think Cell 6 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Apple iOS 7909 1
Red Hat WildFly - Keycloak 35 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Luxms BI 81 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Урусов Виктор 131 13
Шадаев Максут 1026 13
Цыганков Дмитрий 37 13
Глухов Иван 29 13
Суровец Дмитрий 78 13
Сысуев Андрей 14 13
Галкин Николай 109 13
Кибалко Кирилл 39 13
Глазков Александр 140 13
Аникин Дмитрий 46 13
Джабиев Георгий 45 12
Челидзе Джимшер 32 12
Киселев Сергей 64 12
Абакумов Евгений 206 12
Новиков Денис 20 12
Воронин Павел 141 12
Врацкий Андрей 139 12
Пирогова Ирина 29 12
Смирнов Вячеслав 42 12
Желтухин Вадим 32 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Павлов Вадим 21 11
Замаруев Владимир 41 11
Лукьянов Олег 16 11
Сабынин Андрей 36 11
Натрусов Артем 284 11
Аксенов Олег 46 10
Завьялов Максим 18 10
Мезенцев Александр 16 9
Каушанский Александр 33 9
Белан Иван 26 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 17 9
Желнова Алина 27 8
Беляев Владислав 87 8
Козырев Алексей 324 8
Клявин Владимир 49 7
Иванов Алексей 137 7
Батай Илья 55 7
Россия - РФ - Российская федерация 147006 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 3
Россия - УФО - Свердловская область 1550 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1490 1
Россия - УФО - Тюменская область 1179 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 1
Индия - Bharat 5504 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Индонезия - Республика 969 1
Азия - Азиатский регион 5583 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 292 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4916 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4727 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4052 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10080 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7592 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6257 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 800 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3523 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3284 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 614 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2351 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 787 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6296 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 12
РАН - Российская академия наук 1906 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 12
CNews AWARDS - награда 524 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 1
1С:Проект года 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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