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Цыганков Роман
Цыганков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 131 13
|Шадаев Максут 1026 13
|Цыганков Дмитрий 37 13
|Глухов Иван 29 13
|Суровец Дмитрий 78 13
|Сысуев Андрей 14 13
|Галкин Николай 109 13
|Кибалко Кирилл 39 13
|Глазков Александр 140 13
|Аникин Дмитрий 46 13
|Джабиев Георгий 45 12
|Челидзе Джимшер 32 12
|Киселев Сергей 64 12
|Абакумов Евгений 206 12
|Новиков Денис 20 12
|Воронин Павел 141 12
|Врацкий Андрей 139 12
|Пирогова Ирина 29 12
|Смирнов Вячеслав 42 12
|Желтухин Вадим 32 12
|Солдатенкова Ксения 26 12
|Павлов Вадим 21 11
|Замаруев Владимир 41 11
|Лукьянов Олег 16 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Натрусов Артем 284 11
|Аксенов Олег 46 10
|Завьялов Максим 18 10
|Мезенцев Александр 16 9
|Каушанский Александр 33 9
|Белан Иван 26 9
|Бахтин Дмитрий 17 9
|Пунин Андрей 14 9
|Евсеев Артем 17 9
|Желнова Алина 27 8
|Беляев Владислав 87 8
|Козырев Алексей 324 8
|Клявин Владимир 49 7
|Иванов Алексей 137 7
|Батай Илья 55 7
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 12
|РАН - Российская академия наук 1906 12
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