Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Сысуев Андрей


СОБЫТИЯ


17.12.2025 На участке ВСМ Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» впервые в России ввели в работу беспилотный каток 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
06.06.2024 «Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Сысуев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 101 14
9014 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1509 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 13
Diasoft - Диасофт 1027 13
R-Vision - Р-Вижн 215 13
Газинформсервис - ГИС 414 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 526 12
Ланит Интеграция 213 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 12
Polymedia - Полимедиа 156 12
Северсталь Инфоком 92 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - СберБизнес Софт 88 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 113 12
Аусферр ИТЦ 43 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 8
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
Ростелеком 10320 5
МегаФон 9929 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 353 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 5
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 45 5
Picvario - Пикварио 18 5
Терн ГК - Tern Group 78 5
Б1 Информационные технологии 7 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 307 4
ИАС Диджитал 7 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 36 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 121 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 58 2
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Cloud4Y 301 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 13
Альфа-Банк 1871 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 13
Кофемания 70 13
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 12
РЖД - Российские железные дороги 2006 12
ВТБ - Почта Банк 503 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 12
ФосАгро 153 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 274 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
Finn Flare - ФФ Стайл 45 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 12
Cotton Club - Коттон Клаб 28 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 11
Северсталь ПАО - Severstal 563 11
Hansa - Ханса 114 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 12
Федеральное казначейство России 1879 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 349 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3354 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 188 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 12
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 594 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 616 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 631 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 324 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6159 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Новые облачные технологии - МойОфис 896 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 13
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 12
НКТ - Р7-Офис 479 12
Протек - Здравсити 28 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 51 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 413 4
Передовые технологии - RuDesktop 32 2
ITG - ITPOD Storage 26 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1315 1
Google YouTube - Видеохостинг 2893 1
Google Sheets - Google Таблицы 61 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
IBM FileNet 129 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 75 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 32 1
SAP ArchiveLink 8 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 102 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 230 1
Желтухин Вадим 67 13
Суровец Дмитрий 101 13
Шадаев Максут 1150 13
Глазков Александр 149 13
Нестеров Алексей 172 13
Галкин Николай 121 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Клявин Владимир 51 13
Урусов Виктор 150 13
Кибалко Кирилл 42 13
Тятенкова Елена 25 13
Глухов Иван 29 13
Ионов Андрей 15 13
Пирогова Ирина 31 13
Цыганков Роман 35 13
Гуденко Илья 27 13
Аникин Дмитрий 65 13
Пунин Андрей 14 12
Натрусов Артем 312 12
Чаркин Евгений 314 12
Абакумов Евгений 224 12
Михалев Евгений 96 12
Малышев Сергей 99 12
Батай Илья 59 12
Краснов Александр 88 12
Катамадзе Анна 118 12
Никитин Сергей 95 12
Кузнецов Евгений 55 12
Новикова Елена 104 12
Ульянов Николай 162 12
Теплицкий Дмитрий 88 12
Киселев Сергей 69 12
Воронин Павел 179 12
Аветисян Арутюн 41 12
Петухов Антон 62 12
Карпунин Алексей 50 12
Ермаков Николай 17 12
Нальский Максим 51 12
Врацкий Андрей 165 12
Заянц Илья 56 12
Россия - РФ - Российская федерация 157147 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 1
Индия - Bharat 5705 1
Индонезия - Республика 1010 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Европа 24649 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 430 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 12
Экономический эффект 1219 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Металлы - Никель - Nickel 348 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3142 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1148 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 12
Gartner - Гартнер 3612 1
РАН - Российская академия наук 2015 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 13
CNews AWARDS - награда 556 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 12
ИнфоКом 118 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще