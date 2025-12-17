Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сысуев Андрей
СОБЫТИЯ
Сысуев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Желтухин Вадим 67 13
|Суровец Дмитрий 101 13
|Шадаев Максут 1150 13
|Глазков Александр 149 13
|Нестеров Алексей 172 13
|Галкин Николай 121 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Клявин Владимир 51 13
|Урусов Виктор 150 13
|Кибалко Кирилл 42 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Глухов Иван 29 13
|Ионов Андрей 15 13
|Пирогова Ирина 31 13
|Цыганков Роман 35 13
|Гуденко Илья 27 13
|Аникин Дмитрий 65 13
|Пунин Андрей 14 12
|Натрусов Артем 312 12
|Чаркин Евгений 314 12
|Абакумов Евгений 224 12
|Михалев Евгений 96 12
|Малышев Сергей 99 12
|Батай Илья 59 12
|Краснов Александр 88 12
|Катамадзе Анна 118 12
|Никитин Сергей 95 12
|Кузнецов Евгений 55 12
|Новикова Елена 104 12
|Ульянов Николай 162 12
|Теплицкий Дмитрий 88 12
|Киселев Сергей 69 12
|Воронин Павел 179 12
|Аветисян Арутюн 41 12
|Петухов Антон 62 12
|Карпунин Алексей 50 12
|Ермаков Николай 17 12
|Нальский Максим 51 12
|Врацкий Андрей 165 12
|Заянц Илья 56 12
|РАН - Российская академия наук 2015 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.