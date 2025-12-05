Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186662
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26471
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Побирский Данил


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience 1
27.06.2025 «Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Побирский Данил и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 32 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1251 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 762 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5653 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6010 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10119 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11445 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1452 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 478 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5255 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 341 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 419 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1508 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management 16 1
Apache Superset 22 1
Apache Hadoop 447 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Рундасов Алексей 8 1
Ахмедов Руслан 9 1
Цховербадзе Софья 1 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1511 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 473 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1540 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405333, в очереди разбора - 733299.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще