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Носиков Владимир


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Банк Хлынов» совместно с GlowByte внедрил решение для offline-маркетинга CM Ocean Batch Flow вендора Data Sapience 1
18.09.2024 «Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 2
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Носиков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 23 3
SAP SE 5327 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 139 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 384 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 1
Adobe Systems 1559 1
Salesforce.com 434 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 1
Broadcom - VMware - Greenplum 109 1
AdAstra - АдАстра 15 1
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 10 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3314 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2225 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1754 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1109 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 1
Workflow - Поток работ 337 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 509 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 386 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 551 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 298 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 8 4
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 8 2
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GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 9 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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