Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников

Американские банки отказались выдавать Oracle кредит на развитие проекта центров обработки данных и искусственного интеллекта, связанного с OpenAI. Частные операторы дата-центров, предоставляющие Oracle услуги по аренде ЦОДов, также испытывали трудности с получением финансирования, что препятствовало реализации варианта аренды в рамках реализации проекта. Oracle намерена уволить десятки тысяч человек, чтобы финансировать развитие дата-центров на высвобожденные деньги.

В кредите отказано

Банки США начали массово отказывать Oracle в выдаче кредитов под развитие проектов искусственного интеллекта и центров обработки данных в рамках пятилетнего контракта с OpenAI на сумму $300 млрд, пишет издание The Register. Более того, отказы в кредитах на развитие инфраструктуры поступают даже частным операторам дата-центров, у которых Oracle арендует вычислительные мощности.

Азиатские банка пока более лояльно относятся к профилю рисков Oracle. Но, как полагают аналитики, вопросы, поднимаемые американскими банками, ставят под сомнение способность Oracle финансово вытянуть свою масштабную программу по строительству центров обработки данных.

Отметим, что Oracle – это одна из крупнейших в мире ИТ-компаний с клиентами по всему миру, даже в России, хотя эту страну она покинула в 2022 г. Впрочем, количество ее российских клиентов стремительно сокращается по мере их перехода на суверенные аналоги ее разработок.

Общая выручка Oracle за 2024 финансовый год (завершился 31 мая 2024 г.) составила $52,5 млрд. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Oracle – разработчик популярных инструментов для бизнеса, включая СУБД Oracle.

На мировом рынке облачных сервисов, под которые, в том числе, ей и нужны новые дата-центры, Oracle в 2025 г. заняла пятое место и долю около 3%, согласно данным Statista.com. Перед ней только Alibaba Cloud (4%), Google (13%), Microsoft (20%) и Amazon (30%).

Oracle ищет выход

Согласно информации инвестиционного банка TD Cown, ситуация с кредитами, в которой оказалась Oracle, может вынудить ее пойти на крайние меры. Один из вариантов развития событий – поистине гигантское сокращение штата.

В начале 2025 г. численность сотрудников Oracle по всему миру составляла около 162 тыс. человек. Более актуальные данные компания пока не приводит.

По данным TD Cown, чтобы иметь возможность инвестировать в дата-центры и нейросети крупную сумму, Oracle может пойти на сокращение до 30 тыс. сотрудников, а это примерно 20% всего ее персонала.

Пока неясно, кто именно может получить уведомление об увольнении. Но сокращение каждого пятого сотрудника может принести ей дополнительные $8-10 млрд, которые она не потратит на их зарплаты и прочие выплаты.

Наряду с массовыми увольнениями Oracle может решиться и на продажу части своих активов. Список тех, кто в числе первых перейдет в собственность нового владельца, с высокой степенью вероятности окажется компания Cerner.

Cerner занимается медицинскими технологиями. Как сообщал CNews, впервые о планах Oracle по приобретению этой медтех-компании стало известно в декабре 2021 г. Сделка была закрыта в июне 2022 г. – Oracle заплатила за Cerner $28,3 млрд и почти сразу начала сокращение своего штата, по-видимому, чтобы «отбить» часть вложений за счет экономии на зарплатах. В результате без работы остались сотни людей. Жертвами «чистки» стали преимущественно специалисты по маркетингу и качеству обслуживания клиентов.

В июле 2022 г. выяснилось, что Cerner внедряла в больницы нестабильное ПО, использование которого могло нанести вред здоровью пациентов. Из-за некорректной работы программы они недополучали необходимые им лекарства.

Теперь же, спустя почти четыре года после сделки с Oracle, над Cerner вновь нависла угроза смены владельца.

Денег потребуется много

Согласно оценкам TD Cowen, Oracle также рассматривает вариант финансирования своих проектов сторонними инвесторами. По оценкам банка, только сделка с OpenAI потребует капитальных затрат в размере $156 млрд. В 2025 г., когда Oracle повысила свои прогнозы капитальных затрат на 2026 г. на $15 млрд в сумме до $50 млрд, это напугало некоторых ее нынешних инвесторов.

По словам экспертов TD Cowen, в начале 2026 г. и акционеры, и инвесторы в облигации выразили сомнения в способности Oracle финансировать свой новый ИИ-проект. В отчете экспертов указано, что об этом «свидетельствует увеличение спредов по кредитным дефолтным свопам (CDS) Oracle и давление на акции/облигации Oracle» (demonstrated by widening of Oracle credit default swap (CDS) spreads and pressure on Oracle stock/bonds).

CDS предоставляют покупателю некоторую страховку от невыполнения долговых обязательств. По данным TD Cowen, цена финансовых инструментов, страхующих от дефолтов на пять лет, утроилась для Oracle в последние месяцы 2025 г., что, по мнению банка, свидетельствует о предполагаемом увеличении риска.

По оценкам TD Cowen, только для развертывания инфраструктуры OpenAI (Oracle также строит инфраструктуры для Nvidia и компании миллиардера Цукерберга, общий объем инвестиций составляет $523 млрд), потребуется около 3 млн графических процессоров и другого ИТ-оборудования. Одно только это предполагает капиталовложения в размере $156 млрд.

Чтобы хоть как-то начать развитие проекта с OpenAI, в сентябре 2025 г. Oracle выпустила облигации на сумму $18 млрд и привлекла заемные средства из других источников. По некоторым оценкам, для финансирования ее планов компании потребуется ежегодно занимать по $25 млрд. С учетом того, что банки США отказывают ей в кредитовании, это может стать проблемой.

Одним из способов ее решения для Oracle стало изменение условий работы с клиентами. Как пишет The Register, отныне она требует от них 40-процентный авансовый платеж. Исключение Oracle делает лишь для крупных клиентов, использующих искусственный интеллект в рамках контрактов на создание центров обработки данных.