Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Медицинская компания Cerner, «дочка» Oracle, внедряла в больницы нестабильное ПО, использование которого могло нанести вред здоровью пациентов. Из-за некорректной работы программы они недополучали необходимые им лекарства. Это происходило на протяжении нескольких лет, и точное количество пострадавших еще предстоит подсчитать. В одной только медцентре Mann-Grandstaff VA в США было зафиксировано около 150 подобных случаев.

Не все ПО Oracle одинаково полезно

Медицинское ПО для работы с электронными картами пациентов, разработанное компанией Cerner (принадлежит Oracle) может быть потенциально опасным для пациентов медучреждений, пишет The Register. Сбоящий софт может отказать им выдаче прописанных врачом лекарств.

Проблема проявилась в медицинском центре для ветеранов Mann-Grandstaff VA в городе Спокан (Вашингтон, США) и затронула около 150 его пациентов. Сотрудники центра обнаружили, что ПО Cerner для медкарт, интегрированное в ИТ-систему медцентра, мешает выполнению заказов на доставку различных препаратов. Оно требует точного соответствия данных, внесенных сотрудниками центра, с информацией, хранящейся в базе данных поставщика. В случае расхождения сведений такие заказы автоматически отбраковываются и не выполняются, притом без каких-либо уведомлений.

Эксперты, исследовавшие этот случай, назвали его «проблемой неизвестной очереди» (unknown queue).

Даже ПО столь крупных софтверных гигантов, как Oracle , может давать сбои

В начале марта 2022 г. Oracle объявила о приостановке своей деятельности в России.

Откуда у Oracle медицинское ПО

Cerner – это разработчик медицинского софта и связанных с ним облачных сервисов. Компания существует с 1979 г. и является одним из старейших игроков в этой сфере.

Oracle была основана двумя годами ранее, в 1977 г. Она известна своими многочисленными поглощениями небольших и крупных компаний. На Cerner она нацелилась в конце 2021 г., объявив, что покупает ее почти за $30 млрд. Как сообщал CNews, это было ее самое крупное приобретение за всю историю.

Сделка была закрыта в июне 2022 г. Она обошлась Oracle в $28,3 млрд. До этого ее рекорд находился на отметке в $10,3 млрд – за эту сумму она прибрела разработчика корпоративного ПО PeopleSoft в 2004 г.

Купив Cerner, Oracle унаследовала 10-летний контракт на $10 млрд, заключенный с Департаментом по делам ветеранов в 2018 году. Сделка заключалась в разработке системы медицинской документации для больниц ветеранов и интеграции ее объединенной с американской системой электронных карт пациентов (electronic health record, EHR)

Эту систему Cerner ранее внедряла в больницах на замену устаревшим аналогам, многие из которых работали по 40 лет. Этот заказ она выполняла по поручению Министерства обороны США.

Массовая проблема

Персонал медцентра Mann-Grandstaff VA узнал о «проблеме неизвестной очереди» спустя четыре дня после перехода на новый софт Cerner. Как выяснилось, она существовала на протяжении нескольких лет, с момента интеграции ранних версий системы по работе с медкартами этой компании.

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Сложившуюся ситуацию было решено рассмотреть в рамках слушания на заседании комитета Сената США по делам ветеранов. Участники слушания заявили, что развертывание новой системы Cerner было сопряжено с различными проблемами как минимум в пяти медцентрах.

Об этом заявил, в частности, заместитель генерального инспектора управления Департамента по делам ветеранов Дэвид Кейс (David Case). Он добавил, что все эти учреждения столкнулись с «проблемой неизвестной очереди», и что она вошла в список основных недочетов нового ПО.

В общей сложности по итогам одного лишь 2021 г. эксперты управления Департамента по делам ветеранов выявили 60 проблем безопасности с новым программным обеспечением. Те же специалисты, установили, что почти 150 пациентов центра Mann-Grandstaff пострадали от «проблемы неизвестной очереди» с момента ввода системы Cerner в эксплуатацию.

Дэвид Кейс добавил, что руководство центра Mann-Grandstaff не было в курсе недостатков новой системы Cerner и потому подписало документы, разрешающие ее внедрение. По его словам, в дальнейшем ИТ-специалисты центра вместе с сотрудниками самой Cerner приняли ряд мер, чтобы свести последствия «проблемы неизвестной очереди» к минимуму. Он отметил также, что каждая больница, установившая новое ПО «дочки» Oracle, должна сделать то же самое.

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Другие больницы, обслуживающие ветеранов и уже использующие новую систему Cerner, расположены в городах Уолла-Уолла (Вашингтон, США), Колумбус (Огайо), Розберг (Орегон) и Уайт-сити (Орегон). Больница в Уолла-Уолла столкнулась не только с «проблемой неизвестной очереди». В апреле 2022 г. из-за нестабильной работы системы Cerner база с электронными медкартами ее пациентов была недоступна в течение более чем двух часов.

До конца 2023 г. система должна заработать еще в 25 медцентрах.