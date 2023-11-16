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АЛГОМ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2023 Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

АЛГОМ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
Ростелеком 10892 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
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Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Рапид Био 102 1
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1116 1
Фармстандарт АО 47 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22006 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 1
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Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 15 1
MedTech - Тонометр 32 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 285 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5141 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 283 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22805 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3786 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 213 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9854 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9344 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8561 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2827 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5598 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 621 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 53 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 28 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 37 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6215 1
1С:Медицина 53 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
Мартыненко Александр 21 1
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Березецкий Сергей 1 1
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Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2165 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8776 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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