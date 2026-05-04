Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили

Oracle попалась на увольнении около 30 тыс. программистов всего за месяц. Их заменили на нейросеть, которую они же и обучали, оказавшись в безвыходной ситуации. Некоторым нужно будет срочно найти новую работу, иначе их выдворят из США.

Все на выход

Компания Oracle, известная своим ПО и тем, что бежала из России и обанкротила свое российское юрлицо, начала массовые увольнения программистов. Как пишет Bloomberg, всего за месяц она лишила работы около 30 тыс. человек, заменив каждого из них искусственным интеллектом, который они же и обучали, притом принудительно.

Сэкономленные на зарплатах деньги Oracle потратит на новые центры обработки данных и на развитие своей корпоративной нейросети, утверждает Time.

По словам уволенных разработчиков, в течение последних недель перед разрывом трудового договора Oracle заставляла их обучать корпоративный ИИ на собственных рабочих процессах. Иначе говоря, они против воли готовили себе цифровую замену.

Oracle Oracle сделала ставку на ИИ. Люди ей не нужны

К моменту выхода материала истинное количество лишившихся работы программистов Oracle подлежало уточнению. К началу лета 2025 г. на компанию работало свыше 160 тыс. человек, но в это число входят не только разработчики ПО, но и многочисленный административный персонал.

Кто в выигрыше

Пока нет данных, как увольнение 30 тыс. человек может отразиться на финансовых показателях Oracle. Это, вероятно, будет отражено в отчете за II квартал 2026 г. (1 апреля – 30 июня), тогда как первая четверть 2026 г. (1 января – 31 марта) оказалась для компании более чем успешной. Этот период оказался рекордным для нее за последние 15 лет. Сейчас рыночная капитализация Oracle превышает $400 млрд.

Oracle объявила о столь крупных сокращениях 31 марта 2026 г. по прогнозам американского инвест-банка TD Cowen увольнение 30 тыс. сотрудников высвободит $8-10 млрд.

Что говорят сотрудники

Oracle активно внедряет ИИ во все аспекты своей деятельности и в особенности в разработку ПО. В апреле 2026 г. основатель компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) говорил, что буквально весь код Oracle сейчас пишет корпоративная нейросеть без участия программистов.

Судя по всему, слова Эллисона немного далеки от истины. Сразу несколько уволенных сотрудников Oracle поделились с Time и Bloomberg подробностями о внутренней кухни.

С их слов, Oracle действительно требует от программистов использовать ИИ, и специалисты начального уровня (джуны) активно выполняют этот приказ, получая на выходе внушительное количество кода крайне низкого качества.

Сгенерированный ими код затем передается более опытным разработчикам в штате Oracle, чтобы те починили его, но на это уходит много времени. CNews писал, что «уборка» нейросетевого кода и его оптимизация стала отдельной профессией.

Другие сотрудники подчеркнули, что Oracle заставляет генерировать код именно при помощи корпоративного ИИ, но тот выдает не код, а мусор. «Наш коллектив раздражала необходимость на ежедневной основе пользоваться именно этим инструментом. Он лишь снижал нашу продуктивность, а не экономил время», – заявила одна из собеседниц издания из числа уволенных программистов Oracle.

Работа – это вся ваша жизнь

Oracle, судя по всему, решила выжать все соки из своих программистов перед увольнением. Это коснулось даже сторонних компаний, находящихся в собственности Oracle.

Например, в 2021 г. Oracle приобрела медтех-фирму Cerner. Одна из недавно уволенных ее сотрудниц сообщила изданию, что Oracle и их заставляла пользоваться корпоративной нейросетью.

По ее словам, ИИ немного упрощал ее работу, вот только самой работы стало значительно больше. Она утверждает, что Oracle заставляла программистов трудиться по 60-80 часов в неделю при норме в 40 часов. Она подтвердила слова коллег о требовании обучать нейросеть на собственных рабочих процессов.

Среди уволенных, как оказалось, немало тех, кто отдал компании от 15 лет своей жизни и выше. По данным Time и Bloomberg, Oracle могла специально сделать акцент на увольнении более возрастных и часто более высокооплачиваемых сотрудников. У них за годы работы накопилось немало акций с ограниченным обращением, которые были аннулированы при увольнении.

Некоторые из уволенных лишились не только работы. У многих выбили почву из-под ног – часть попавших под сокращение работников Oracle трудились в американских офисах компании и находились на территории США по рабочим визам H-1B. Это означает, что у них есть 60 календарных дней на поиск новой работы – в противном случае им придется покинуть США.