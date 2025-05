Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Инженеры Oracle потратили несколько суток на восстановление сбоящего по их же вине софта компании. Из-за этого несколько десятков больниц по всем США были вынуждены вернуться к бумажным картам пациентов.

Инженеры бывают разные

Американская корпорация Oracle стала причиной возвращения 45 больниц США на десятилетия назад в своем развитии. Как пишет CNBC, им пришлось экстренно переходить на бумажные карты посетителей из-за сбоя в ПО Oracle, который устроили ее же инженеры.

Специалисты Oracle спровоцировали поломку софта и не могли устранить ее в течение долгих пяти дней. Речь о системе электронных медкарт Oracle Health.

Система Oracle Health контролирует все, что связано с личными медкартами пациентов. Через нее ведется запись на прием, в ней же отражаются все изменения здоровья пациентов, и через нее осуществляется назначение лекарств и медицинских процедур.

Oracle Oracle не спешит комментировать случившееся

Oracle вышла на этот рынок в 2022 г., но не с нуля. Чтобы как можно быстрее закрепиться на нем и одним махом преодолеть самые первые этапы развития бизнеса на новом рынке, Oracle просто купила старого его игрока – компанию Cerner.

Сделка на $28,3 млрд была закрыта в июне 2022 г., а впервые о планах Oracle по приобретению медтех-компании, как сообщал CNews, стало известно в декабре 2021 г.

Почти неделя в «каменном веке»

Как пишет CNBC, система Oracle Health вышла из строя в больницах сети Community Health Systems (CHS). Она входит в число крупнейших систем здравоохранения в США и присутствует в 14 штатах, объединяя 72 больницы.

Сбоить Oracle Health начала 23 апреля 2025 г. после того, как инженеры, проводившие работы по техническому обслуживанию, по ошибке удалили критическое хранилище, подключенное к ключевой базе данных, сообщил представитель CHS в своем заявлении. Починить все удалось лишь в 28 апреля 2025 г. CNBC подчеркивает, что случившееся никак не связано с действиями киберпреступников.

Вернуться к бумажным картам пациентов пришлось 45 клиник из состава CHS. Это больше половины их суммарного количества.

«Несмотря на то, что это был крупный сбой, наши больницы смогли продолжить работу без существенного ущерба», – сказал CNBC представитель сети клиник.

Стыдливое молчание

Компания Oracle, бежавшая из России в 2022 г. и оставившая российских клиентов без техподдержки, чем навлекла на себя волну судебных исков и банкротство своего российского юрлица, отказалась комментировать ситуацию с массовым сбоем ее ПО в клиниках CHS. Между тем, система электронных медкарт пациентов – одна из важнейших цифровых систем в США.

CNBC пишет, что неполадки в работе этой системы могут привести к серьезным ошибкам в уходе за пациентами. После покупки Cerner Oracle стаkf вторым по величине игроком на рынке электронных медкарт США после компании Epic Systems.

По словам представителя CHS, теперь, когда системы Oracle снова работают, пострадавшие больницы работают над «восстановлением полной функциональности и возвращением к обычной работе и процедурам» (re-establish full functionality and return to normal operations and procedures).

ПО не самого лучшего качества

Массовый сбой Oracle Health в больницах сети CHS случился всего спустя два месяца после крупного взлома этой сети. О нем не было известно публично до конца марта 2025 г., когда профильный портал Bleeping Computer сообщил, что киберпреступники похитили конфиденциальную информацию о пациентах. Хакеры готовы вернуть эти данные в обмен на несколько миллионов долларов в криптовалюте (абсолютное значение портал не приводит). В случае отказа платить он собирается продать информацию кому-либо еще или просто разместить ее в Сети в общем доступе.

Также нельзя не упомянуть и другой неприятный случай с медтех-бизнесом Oracle. В июле 2022 г. CNews писал, что купленная ею Cerner в течение длительного времени внедряла в больницы нестабильное ПО, использование которого могло нанести вред здоровью пациентов. Из-за некорректной работы программы они недополучали необходимые им лекарства. Это происходило на протяжении нескольких лет, и точное количество пострадавших еще предстоит подсчитать. В одной только медцентре Mann-Grandstaff VA в США было зафиксировано около 150 подобных случаев.