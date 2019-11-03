Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные

Мировой спрос на облачные сервисы со стороны медицинских компаний продолжает расти. В борьбу за этот рынок активно включились мировые интернет-гиганты. Однако крупные заказчики сферы здравоохранения пока относятся к облакам с осторожностью.



Петабайты для медицины

В сентябре 2019 г. компания Google и один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира – Клиника Мэйо (Mayo Clinic) заключили соглашение сроком на десять лет, в рамках которого, поисковый гигант обеспечит хранение в своем облаке различных данных организации. Речь идет о медицинских сведениях, данных генетических исследований и финансовой информации общим объемом около 3 петабайт.

Ранее, в июле нынешнего года, компания Providence St. Joseph Health, управляющая сетью больниц в шести штатах США сообщила о том, что будет размещать медицинские данные в облаке Microsoft. Немного позже в том же месяце, корпорация Cerner – один из крупнейших в мире операторов данных в области электронного здравоохранения, обнародовала свое соглашение с Amazon Web Services, которое подразумевает аренду облачного хранилища AWS. Таким образом, очевидно, что крупные медицинские организации активно переносят свои данные в облака коммерческих операторов, и особенно явно данная тенденция проявилась на внутреннем рынке США.

Как отметил Крис Росс (Cris Ross), директор по ИТ Клиники Мэйо, такой подход позволит объединить данные и опыт медицинских компаний с компьютерными технологиями и ноу-хау. В дальнейшем, благодаря сотрудничеству с Google планируется создать новое программное обеспечение, которое позволит более эффективно обрабатывать медицинские данные. При этом доступ к информации будет полностью контролироваться со стороны Клиники Мэйо, а любая информация, которая может позволить идентифицировать отдельных пациентов, будет удалена, прежде чем ее передадут интернет-гиганту.

Анализ медицинских данных позволит выявить скрытые закономерности болезней, что сможет повысить скорость и качество диагностики.

Как ожидается, анализ данных даст возможность выявить скрытые закономерности, которые помогут лучше понять особенности различных болезней, повысить скорость и точность диагностики. В свою очередь, Питер Ли (Peter Lee), корпоративный вице-президент Microsoft, сообщил, что работа с Providence St. Joseph Health будет направлена на исследования, разработку и создание технологий.

«Здравоохранение является одной из лидирующих отраслей в проведении цифровой трансформации. При этом облачные технологии – лишь одна из множества технологий, которые клиники активно внедряют, либо планируют внедрить в ближайшем будущем, – сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. – Например, медицинские учреждения в последнее время активно вкладываются в разработку «цифровых двойников». Эта технология позволяет создать по сути «нейродвойника» пациента или даже отдельного органа, чтобы вовремя выявлять и предупреждать заболевания».



Удобно, но небезопасно?

За последние 10-15 лет многие больницы в экономически развитых странах полностью отказались от бумажного документооборота, переведя все медицинские сведения в электронную форму. Это в свою очередь породило свои сложности, состоящие в необходимости заниматься непрофильной деятельностью, связанной с построением и поддержкой собственной ИТ-инфраструктуры. Поэтому переход в облака технологических гигантов видится для многих медицинских организаций решением проблемы. С другой стороны, в этом случае возникают новые серьезные угрозы. Главным образом в сфере информационной безопасности.

Например, в июле 2019 года крупный финансовый холдинг Capital One сообщил об утечке клиентских данных из облака оператора вследствие хакерской атаки. В результате было решено вернуть сведения 106 млн учетных записей на собственную площадку. Подобные истории не единичны, поэтому медицинские организации, опасаясь репутационных потерь, все еще не доверяют облакам, но растущее число удачных миграций постепенно ломает этот тренд.

Инвестиции в облака для медицины растут

Более того, интернет-гиганты сами включаются в борьбу за медицинский рынок. Например, Amazon недавно приобрела интернет-аптеку PillPack Inc. и присоединилась к программе банков Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase, направленной на улучшение контроля расходов на медицинское обслуживание сотрудников.

Как отмечают эксперты, в частности, Джеффри Беккер (Jeffrey Becker), старший аналитик исследовательской компании Forrester Research, Amazon, Microsoft и Google сейчас много инвестируют в облачные платформы для здравоохранения, внедряя встроенное программное обеспечение для более удобного анализа медицинских данных и обмена ими в профессиональной среде.