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Индексная книга (каталог) CNews*
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Capital One Capital One Financial Corporation

Capital One - Capital One Financial Corporation

СОБЫТИЯ

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28.08.2026 Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ 1
14.01.2026 У Apple и Google кончились инновации. В 2025 г. им выдали патентов на 12-13% меньше, чем на год раньше 1
09.09.2025 Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
12.11.2019 Безопасности банков угрожают облака и блокчейн 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
03.08.2018 Amazon мечтает избавиться от Oracle, но продолжает его закупать на сотни миллионов долларов 1
18.07.2016 Обновленная платформа Masterpass позволит оплачивать покупки любыми устройствами или способами 1
05.02.2016 Visa впервые в истории открыла доступ к своим данным и технологиям 1
11.09.2015 MasterCard запускает программу Digital Enablement Express с целью ускорить распространение электронных платежных сервисов 1
03.07.2014 Революционный модульный смартфон под ударом: Уволился ключевой член команды 1
24.12.2013 Big Data помогут банкам персонализировать свои услуги 1
10.09.2013 Объем российского рынка киберпреступности в 2012 г. достиг $1,9 млрд 1
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet 1
24.05.2011 CRM изменяет будущее банков 1
17.03.2011 12 сотрудников банков помогли мошенникам украсть $10 млн 1
14.08.2001 На рекламу в Сети больше всего тратят банки 1
30.11.2000 Лидеры hi-tech создадут "банк идей" для электронного бизнеса 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Capital One и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12758 8
Microsoft Corporation 25837 7
Amazon Inc - Amazon.com 3296 6
IBM - International Business Machines Corp 9717 4
PayPal 675 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 954 3
Oracle Corporation 7099 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
SAP SE 5624 2
Dell EMC 5204 2
Intel Corporation 12855 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 956 2
Fortinet 457 2
Sony 6754 2
Adobe Systems 1603 2
CrowdStrike Holdings 64 2
CA Technologies - Computer Associates 392 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 645 1
Shopify 37 1
Nvidia Corp 4059 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Snowflake 28 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 69 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
One Identity 11 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Revolut 17 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
Best Buy 224 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Motorola Inc 1156 1
DataDog 16 1
Meta Platforms 185 1
Twilio 12 1
Anthropic 192 1
Hugging Face 74 1
Samsung Electronics 11115 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 5
Visa International 1996 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 4
Bank of America - Банк Америки 272 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
Berkshire Hathaway 34 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 2
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 2
Walmart - Wal-Mart Stores 407 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
American Express - Amex 339 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Citi - Citibank 158 1
Uber 364 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
US Bank 3 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
SunTrust Banks 7 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Ally Financial - Ally Bank 2 1
Bertelsmann 195 1
Charles Schwab 89 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Salesforce Ventures 7 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Emirates NBD 7 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Expedia Group - Orbitz 28 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
CIBC - Canadian Imperial Bank of Commerce - Banque canadienne impériale de commerce - CIBC Capital Partners 12 1
KeyBank - KBCM - KeyBanc Capital Markets - Pacific Crest Securities 17 1
PNC Financial Services Group - PNC Bank - PNC Advisors 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BIC - Business Internet Consortium 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6595 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13739 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24615 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13496 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8407 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9615 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14373 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4532 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13064 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7703 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8724 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18271 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27025 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17067 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4631 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33759 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11895 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1320 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14066 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16514 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 2
Стандартизация - Standardization 2347 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 2
Оповещение и уведомление - Notification 6057 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6512 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7927 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3422 2
Google Android 15320 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5803 2
C/C++ - Язык программирования 900 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Google Play Protect 22 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
Совкомбанк - Халва 24 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 81 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Google Project Ara 48 1
PayPal Mobile 5 1
Microsoft 365 Copilot 257 1
Amazon Pay - Amazon Payments - Checkout By Amazon 5 1
Oracle Health - Oracle Health Management Platform - Oracle Enterprise Healthcare Analytics - Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation - Oracle Healthcare Analytics Data Integration - Oracle Health Sciences - Oracle Healthcare Operating Room Analytics 27 1
OpenAI - ChatGPT 749 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 108 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
Pega Platform 10 1
Python PyPI - Python Package Index 68 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 930 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7669 1
Apple iPad 4023 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1307 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 435 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 36 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 653 1
Oracle Java - язык программирования 3486 1
Apple Siri - Голосовой помощник 446 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Apache Hadoop 471 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Google Android Package Kit - APK 308 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 2
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Педоренко Андрей 43 1
Клявин Владимир 52 1
Тарасенко Владимир 36 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 89 1
Дощенко Сергей 12 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Васильев Григорий 44 1
Ross Cris - Росс Крис 1 1
Борис Альберт 24 1
Перминов Леонид 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Миркасымов Рустам 7 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
Becker Jeffrey - Беккер Джеффри 1 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Демидов Василий 3 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Орлова Татьяна 12 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Креховецкий Александр 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Водянов Владимир 36 1
Нестеренко Сергей 15 1
Романков Максим 3 1
Трифонов Андрей 10 1
Ракитин Эдуард 2 1
Рывкин Алексей 5 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Vosburg Craig - Восбург Крейг 1 1
Бирюков Артем 10 1
Губанов Юрий 6 1
Hamutcu Hamit - Хамутджу Хамит 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 15
Россия - РФ - Российская федерация 167555 10
Казахстан - Республика 6086 2
Германия - Федеративная Республика 13273 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 2
США - Калифорния 4837 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 2
США - Флорида - Майами 200 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
США - Миннесота 199 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 1
Европа 25010 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1249 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13849 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Беларусь - Белоруссия 6330 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5894 1
Америка - Американский регион 2208 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Америка Южная 884 1
США - Нью-Йорк 3187 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1817 1
Украина 7943 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Грузия 1336 1
Нидерланды 3763 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7565 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18291 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2933 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5634 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7504 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11433 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1331 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1425 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7899 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10476 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5820 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6588 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1225 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 967 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 748 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1348 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3158 1
README-файл 19 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 951 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 1
Английский язык 7053 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Blacklist - Чёрный список 716 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Аренда 2714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8890 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1877 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3127 1
Bloomberg 1640 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 96 1
Yahoo! Finance 123 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
ZDnet 665 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6118 1
The Guardian - Британская газета 410 1
Gartner - Гартнер 3667 2
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Market Strategies International 8 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
Fortune Global 500 297 1
Forrester Research 836 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 1
CNews AWARDS - награда 575 1
Amazon Prime Day 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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