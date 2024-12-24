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Google Play Protect

Google Play Protect


24.12.2024 Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android 1
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC 2
22.08.2024 Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег 1
31.10.2023 Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение 2
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 2
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
26.03.2020 Сheck Point: в 56 приложениях из магазина Google скрывается новый опасный вредонос 1
19.03.2020 Пользователей Android настиг страшный кошмар владельцев iPhone 1
14.01.2020 На российские смартфоны напал троян, который устанавливает ненужное ПО и пишет на него позитивные отзывы 1
20.05.2019 Google закрыл Huawei доступ к Android, а Intel к своим чипам 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
13.08.2018 HDM Global объявила о старте продаж смартфона Nokia 2.1 в России. Цены 1
05.12.2017 Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей» 1
27.10.2017 Худшим антивирусом для Android стал антивирус Google 2
22.08.2017 Google рассекретила новый Android. Что в нем нового 2
20.07.2017 Найден способ обойти все антивирусы для Android 2

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Google Play Protect и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 14
Huawei 3933 4
Samsung Electronics 10255 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
X Corp - Twitter 2845 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Intel Corporation 12197 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
DEXP 53 1
Check Point Software Technologies 760 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
HMD Global - Nokia 133 1
PayPal 654 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Coinbase 58 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
AMD Xilinx 95 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Transsion Holdings 62 1
Revolut 10 1
OnwardMobility 7 1
Upstream 50 1
Apple Inc 12101 1
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Trend Micro 601 1
Bitdefender 156 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
Huawei Mobile Services 72 1
AhnLab 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
Netshoes 4 1
Zalora Group 3 1
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Capital One 18 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 764 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Google Android - приложения и разработчики 590 5
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 309 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Google Android 13994 15
Google Play - Google Store - Android Market 3291 10
Google Android 8 - Android Oreo 194 6
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 4
Google Android Package Kit - APK 178 4
Google VirusTotal 80 3
Google Chrome - браузер 1561 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 2
Google Android 7 - Android Nougat 214 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 2
Google Go - Golang - Язык программирования 64 2
Google YouTube Go 5 2
Microsoft Windows 15657 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Cloud Services 218 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 1
WhatsApp Messenger 1082 1
xHelper - вирус 15 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Gmail 946 1
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Nokia 2 - серия 14 1
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple iPad 3860 1
Apple iOS 7809 1
Apple - App Store 2890 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Google ADB - Google Android Debug Bridge 7 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 105 1
Check Point SandBlast 27 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
Мельникова Анастасия 372 1
Головин Игорь 7 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 1
Крылов Павел 23 1
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Миркасымов Рустам 7 1
Галушкин Олег 182 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Индия - Bharat 5446 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Канада 4881 2
Польша - Республика 1959 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Камерун - Республика 55 1
Гана - Республика 67 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Европа 21767 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
США - Джорджия 326 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Чехия - Прага 197 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 2
Blacklist - Чёрный список 617 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
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Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 181 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
BleepingComputer - Издание 337 3
9to5Google 48 2
Bloomberg 1286 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
BuzzFeed 15 1
Ars Technica 419 1
Reddit 312 1
AV-Test Institute 39 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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