Google Play Protect
Google Play Protect и организации, системы, технологии, персоны:
|BleepingComputer - Издание 337 3
|9to5Google 48 2
|Bloomberg 1286 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|BuzzFeed 15 1
|Ars Technica 419 1
|Reddit 312 1
|Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.