На российские смартфоны напал троян, который устанавливает ненужное ПО и пишет на него позитивные отзывы
Троян-фейкомёт А
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянскую программу под Android, которая способна накручивать рекламу, публикует фейковые обзоры под приложениями и отключает защитную службу Google Play Protect на заражённых устройствах.
Троянец Trojan-Dropper.AndroidOS.Shopper.a «может заглянуть на Google Play (или другой каталог приложений), установить несколько программ и написать от имени пользователя отзывы о них. А чтобы пользователь не заметил подвоха, окно установки будет перекрыто «невидимым» окном приложения», - говорится в публикации «Лаборатории».
Shopper.a способен эксплуатирует службу AccessibilityService, которая, по замыслу Google, должна была облегчать использование смартфона людям с ограниченными возможностями. Эту службу троянец использует для выдачи себе разрешений на установку приложений и любое взаимодействие с интерфейском системы и приложенинями.
Благодаря этому троянец может захватывать данные, отображаемые на экране, имитировать нажатие на кнопки и эмулировать жесты пользователя.
Троянец использует незамысловатую, но эффективную маскировку: идентичную системной иконку и название ConfigAPK (при этом он ещё и способен скрывать себя из меню приложений после некоторого числа разблокировок экрана).
Что касается AccessibilityService, то доступ к этой службе троянец выманивает у самого пользователя с помощью «фишингового» запроса.
Кто сказал, что вам это не нужно?
В дальнейшем троянец может зарегистрировать пользователя с помощью его аккаунтов в Google или Facebook сразу в нескольких приложениях (Aliexpress, Lazada, Zalora, Shein, Netshoes, Phrendly и т.д.), а также самостоятельно устанавливать любые приложения на смартфон и писать отзывы о них.
Троянец активен во всём мире, но, судя по собранной статистике, наибольшее количество заражений приходится на Россию. На втором месте Бразилия, на третьем Индия.
В своей публикации эксперт «Лаборатории Касперского» Игорь Головин деликатно указывает на то, что наилучшим способом избежать риска заражения этим троянцем - «отказаться от установки приложений из сомнительных источников, в том числе из рекламных объявлений, что бы они ни обещали».
По всей видимости, вредонос попадает на смартфоны вместе с приложениями из неофициальных магазинов приложений, где уровень контроля качества ниже, чем в Google Play. Впрочем, как показывает статистика, троянизированные приложения в официальном магазине Google встречаются довольно часто. На днях из него были удалены сразу 1700 программ, содержавших троянец Joker.
«Shopper.a представляет наибольшую угрозу даже не конечным пользователям, а рекламодателям: очевидно, что основное его назначение - фальсификация рекламных показов и рейтингов низкопробных приложений, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Однако любой дроппер - это ещё и возможность загрузки куда более опасных программ на конечное устройство, так что нет никаких гарантий, что однажды вместо просто ненужного приложения на инфицированный «Шоппером» смартфон не попадёт шифровальщик или банковский троянец».