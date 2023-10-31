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Samsung Wallet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Samsung Wallet и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 727 1
|Трещова Марина 9 1
|Коновалова Екатерина 8 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Южная Корея - Республика 7149 2
|Казахстан - Республика 6179 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55330 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19555 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170388 1
|Украина 7992 1
|9to5Google 61 1
|Forbes - Форбс 1044 1
|BleepingComputer - Издание 471 1
|Reddit 419 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489173, в очереди разбора - 720870.
Создано именных указателей - 205049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489173, в очереди разбора - 720870.
Создано именных указателей - 205049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.