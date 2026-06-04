Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195505
ИКТ 15049
Организации 11608
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85285
География 3081
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Russ ГК Wildberries & Russ РВБ FS Travel ФС Тревел Fun&Sun TUI Group TUI Russia & CIS TUI Россия и СНГ TUI Travel PLC VKO Group Mostravel ТТ-Трэвел туристическая компания

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания

FUN&SUN – одна из туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания была основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel и была известна как TUI Россия и СНГ. С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд FUN&SUN.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 500 993 038 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 500 993 038 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 489 307 438 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 11 685 600 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 Тарас Демура возглавил WB Travel 1
24.04.2026 Охват аудитории экосистемными сервисами достиг предела 1
08.04.2026 RWB запустила направление организации бизнес-поездок 1
11.02.2026 Wildberries интегрировала WB ID в сервис путешествий FUN&SUN 1
22.10.2025 «Т-Банк» добавил карты лояльности в T-Pay на Android 1
12.09.2025 На Wildberries запустили продажу туров 1
11.08.2025 Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика? 1
21.05.2025 ИС «Феликс» разработки «Ростелекома» помогла международному туроператору FUN&SUN автоматизировать проектное управление 1
18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation 1
17.12.2024 Hilbert Team стал «Амбассадором облака» Yandex Cloud 1
19.06.2024 Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты 1
09.11.2023 МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun 1
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
14.01.2022 «билайн» помог smart-платформе SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID 2
23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях 2
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline 2
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 2
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 2
07.04.2016 Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta 2
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
17.06.2014 EPAM и TUI Russia & CIS разработали профессиональную систему поиска туров 3
28.04.2014 Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps 2
22.01.2014 Softline перевела корпоративный портал TUI Russia на новую платформу Microsoft 4
19.12.2013 IQcard привлекла $3,7 млн инвестиций 1
02.09.2013 Выбрана технология для масштабного строительства в космосе 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
15.10.2012 «Рамблер» стал единоличным владельцем «Бегуна» 1
08.10.2012 Туроператор TUI стал партнером системы Contact 3
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» 1
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России 1
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1

Публикаций - 32, упоминаний - 46

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25640 5
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 373 4
Yandex - Яндекс 9011 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 3
iConText Group - Ай Контекст 35 2
Ростелеком 10775 2
Softline - Софтлайн 3596 2
9407 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 30 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 44 1
Softline Украина 7 1
Softkey - Софткей 214 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 15 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
TRINET - Тринет 13 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
YSoft 14 1
1С-премиум 3 1
Максима ГК 22 1
Hilbert Team - Гилберт Тим 3 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 151 1
АДВ ГК - ADV/web-engineering - АДВ Технологии 15 1
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Samsung Electronics 10956 1
МегаФон 10511 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 1
Konica Minolta 422 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 425 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 96 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1221 4
Лента - Утконос 179 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1833 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 2
Русагро Группа Компаний 360 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 2
Яндекс - Бери Заряд! 30 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 35 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Группа Самолет 106 1
Fastlane Ventures 35 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 22 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Сбер - Еаптека 45 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
WikiMart - Викимарт 53 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 142 1
Direct Group 14 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 22 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Автомир ГК 43 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 8 1
Amway - Амвэй 15 1
Rambler Group - Рамблер-Фонд - Rambler Fund 5 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 24 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 287 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Федеральное казначейство России 1928 1
Роскачество - Российская система качества 48 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7266 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5886 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8070 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6073 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9730 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6548 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11981 3
Бронирование - Booking 923 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3306 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2615 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1286 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1252 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 834 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1648 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 376 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 641 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5438 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3722 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1617 2
Microsoft Dynamics 365 142 3
Microsoft Dynamics 1195 3
Google Android 15093 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 340 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 87 1
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 280 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 275 1
SeverX - сервис умных покупок 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ozon Travel 20 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 39 1
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 40 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
OpenAI - ChatGPT 659 1
Samsung Wallet 4 1
МТС Exolve 141 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 533 1
МТС - NUUM 37 1
РусБИТех - Astra Automation 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 209 1
Ansible 132 1
Ростелеком - Феликс ИС 2 1
Adobe Efficient Frontier 8 1
Яндекс - Промптхаб 6 1
Red Hat Ansible 134 1
Apple iOS 8502 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1574 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 930 1
Microsoft Azure 1506 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 721 1
Google - Gmail 1011 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 705 1
Колбасов Сергей 3 3
Мосяж Елена 2 2
Рагимов Тимур 2 2
Терехов Антон 9 2
Вукелик Ивор 2 2
Савчук Аурика 8 1
Сковородников Олег 3 1
Назмутдинова Раиса 29 1
Бутман Евгений 29 1
Заянц Илья 56 1
Борисов Роман 32 1
Владимиров Кирилл 8 1
Подольский Виталий 16 1
Кучмент Михаил 13 1
Коновалова Екатерина 8 1
Трещова Марина 9 1
Васкевич Данила 9 1
Максименко Евгений 6 1
Рыжков Дмитрий 7 1
Милехин Андрей 5 1
Подлазов Михаил 3 1
Персианов Алексей 4 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 1
Фролов Борис 32 1
Куканов Антон 6 1
Воронова Наталия 3 1
Говорун Юлия 1 1
Дробот Андрей 3 1
Грищенко Андрей 2 1
Пивень Сергей 9 1
Березин Дмитрий 2 1
Кибкало Дмитрий 2 1
Осипов Иван 6 1
Захаров Никита 6 1
Путинцев Тимофей 3 1
Апатова Татьяна 1 1
Самохвалова Ирина 3 1
Кораблев Денис 20 1
Колесник Владислав 1 1
Юдина Алсу 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 2
Украина 7895 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Казахстан - Республика 5969 1
Европа 24869 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Южная Корея - Республика 6992 1
Япония 13725 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Франция - Французская Республика 8098 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1537 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7318 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5663 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6409 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2134 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 363 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1380 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3801 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3902 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5500 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2993 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Энергетика - Energy - Energetically 5738 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2813 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 170 1
Forbes - Форбс 971 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290