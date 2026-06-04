Russ ГК Wildberries & Russ РВБ FS Travel ФС Тревел Fun&Sun TUI Group TUI Russia & CIS TUI Россия и СНГ TUI Travel PLC VKO Group Mostravel ТТ-Трэвел туристическая компания

FUN&SUN – одна из туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания была основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel и была известна как TUI Россия и СНГ. С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд FUN&SUN.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 5 дел, на cумму 500 993 038 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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