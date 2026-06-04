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Russ ГК Wildberries & Russ РВБ FS Travel ФС Тревел Fun&Sun TUI Group TUI Russia & CIS TUI Россия и СНГ TUI Travel PLC VKO Group Mostravel ТТ-Трэвел туристическая компания
FUN&SUN – одна из туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания была основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel и была известна как TUI Россия и СНГ. С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд FUN&SUN.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 500 993 038 ₽*
СОБЫТИЯ
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Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
|Российский клуб финансовых директоров 32 1
|Колбасов Сергей 3 3
|Мосяж Елена 2 2
|Рагимов Тимур 2 2
|Терехов Антон 9 2
|Вукелик Ивор 2 2
|Савчук Аурика 8 1
|Сковородников Олег 3 1
|Назмутдинова Раиса 29 1
|Бутман Евгений 29 1
|Заянц Илья 56 1
|Борисов Роман 32 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Подольский Виталий 16 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Коновалова Екатерина 8 1
|Трещова Марина 9 1
|Васкевич Данила 9 1
|Максименко Евгений 6 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Милехин Андрей 5 1
|Подлазов Михаил 3 1
|Персианов Алексей 4 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 1
|Фролов Борис 32 1
|Куканов Антон 6 1
|Воронова Наталия 3 1
|Говорун Юлия 1 1
|Дробот Андрей 3 1
|Грищенко Андрей 2 1
|Пивень Сергей 9 1
|Березин Дмитрий 2 1
|Кибкало Дмитрий 2 1
|Осипов Иван 6 1
|Захаров Никита 6 1
|Путинцев Тимофей 3 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Кораблев Денис 20 1
|Колесник Владислав 1 1
|Юдина Алсу 1 1
|Forbes - Форбс 971 1
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