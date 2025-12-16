Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Oracle Communications Oracle Communications Global Business Unit OCCAS Oracle Communications Converged Application Server Oracle BRP Oracle Communications Billing and Revenue Management Oracle Communications Operations Support Systems


  • Oracle Communications Converged Application Server, OCCAS
  • Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management
  • Oracle Communications OSS - Oracle Communications Operations Support Systems
  • Oracle Communications Network Resource Management
  • Oracle Communications Network Integrity
  • Oracle Communications Network Intelligence
  • Oracle Communications Network Charging and Control 
  • Oracle Communications Rapid Service Design and Order Delivery
  • Oracle Communications Order and Service Management
  • Oracle Communications IP Service Activator - Oracle Communications IPSA
  • Oracle Communications Design Studio
  • Oracle Communications Unified Inventory Management
  • Oracle Communications Data Model 
  • Oracle Communications Service Availability, OCSA
  • Oracle Communications MetaSolv Solution

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России 1
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1
31.08.2018 5G перевернет рынок MVNO 1
23.03.2017 IBS построила систему корпоративных коммуникаций для «РЕСО-Гарантии» на базе решения Oracle 1
27.05.2014 AT Consulting внедрил в «Ростелекоме» единую систему учета сетевых ресурсов Oracle 3
08.05.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков телеком-оборудования и ИТ-услуг 1
12.03.2014 «Ростелеком» потратит свыше 62,3 млрд руб. на работы по проекту «Устранение цифрового неравенства», закупку телеком-оборудования и ИТ-услуги 1
31.07.2013 «ВымпелКом» выбрал программно-аппаратный стек Oracle для оптимизации бизнеса 2
01.04.2013 Технологии сетевой сигнализации, контроля политик и управления абонентскими данными дополнят портфолио решений Oracle Communications 1
05.03.2013 Oracle выпустила новую версию программного комплекса Communications OSS 13
22.10.2012 Oracle представила ПАК Oracle Network Applications Platform 2
05.10.2012 "ВымпелКом" внедрил новую сервисную платформу 3
25.09.2012 «ВымпелКом» расширяет портфель услуг с открытой платформой от Oracle Communications 3
22.02.2012 Новая версия Oracle Communications Data Model упрощает анализ данных для телекома 6
10.02.2012 Oracle представила серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения 1
09.02.2012 Отчет Oracle и PwC показал ИТ-приоритеты российского телекома в 2012 г. 1
21.12.2011 Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud повышают производительность биллингового решения Oracle BRM 4
06.10.2011 Oracle Enterprise Manager 12c оптимизирует управление корпоративными «облаками» 2
19.03.2010 Oracle покупает поставщика решений для доставки услуг телеком-провайдеров Convergin 3
12.11.2009 Oracle выпустила свыше 190 новых программных продуктов за год 1
26.08.2009 Более 2,2 тыс. предприятий стран СНГ стали клиентами Oracle в 2009 финансовом году 1
14.04.2009 Число партнерских практик по бизнес-приложениям Oracle в СНГ превысило 100 1
09.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1
07.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1
03.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1
07.02.2008 «ТрансТелеКом» автоматизировал расчет за услуги дальней связи на базе Oracle BRM 1
06.09.2007 Oracle приобрела поставщика ПО для анализа сетей 2
26.01.2007 Inline Telecom Solutions начала свою работу 1
26.10.2006 Oracle покупает MetaSolv Software 4
15.05.2006 Lucent открыл лабораторию компетенций по системам поддержки OSS 1
04.12.2002 Новое решение Nortel соединит Wi-Fi с CDMA и GSM/GPRS/UMTS-сетями 1
19.01.1999 MetaSolv использует семейство продуктов Orbix от IONA Technologies в своем программном комплексе 2

Публикаций - 35, упоминаний - 71

Oracle Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6873 28
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 6
ФОРС - Центр разработки 680 4
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 3
Крок - Croc 1815 3
Ростелеком 10316 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Yandex - Яндекс 8451 3
МегаФон 9922 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 338 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Intel Corporation 12545 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 2
Amdocs - Bridgewater Systems 5 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
Microsoft Corporation 25245 1
SAP SE 5434 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Huawei 4224 1
АйТи 1440 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Vodafone Group 1394 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Микротест 280 1
Google LLC 12268 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 274 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Ингосстрах СПАО 451 3
ФосАгро 153 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Главстрой 18 3
Миэль ГК 38 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 3
Альфа-Банк 1871 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
Зелос НПП 1 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9338 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4353 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 400 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 622 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4909 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 20 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 6
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 6
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 6
Oracle Utilities 38 6
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 219 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 4
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 3
Oracle Java - язык программирования 3331 3
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 2
Oracle - Sun Netra SPARC 34 2
Oracle Exalogic 73 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 2
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 2
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 8 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 2
Oracle Secure Backup 11 2
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 2
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 1
Oracle RTD - Oracle Real-Time Decisions 8 1
Oracle RAT - Oracle Real Application Testing 8 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
Oracle Mobile Sales Assistant - Oracle Mobile Field Service - Oracle Retail Mobile POS - Oracle Retail Mobile Point-of-Service 9 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 1
Apple iPad 3941 1
Apple iPhone 6 4862 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 72 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 6
Дрякин Евгений 5 4
Непомнящих Егор 7 4
Курочка Алексей 14 4
Крюков Евгений 4 2
Климов Андрей 88 2
Москалькова Татьяна 3 1
Куницкий Игорь 5 1
Галимова Альбина 3 1
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 1
Моршаков Игорь 1 1
Антонов Артем 1 1
Kracik Brian - Крацик Брайан 1 1
Goldman Larry - Голдман Ларри 2 1
Мельников Александр 94 1
Савин Игорь 2 1
Марашан Геннадий 1 1
Вуксанович Мирослав 1 1
Maxwell Liam - Максвелл Лайам 3 1
Кусков Денис 221 1
Григорьева Евгения 60 1
Одинцов Александр 3 1
Ананьин Алексей 88 1
Андреев Максим 40 1
Красовский Александр 29 1
Небесный Илья 6 1
Крылович Андрей 4 1
Penumatcha Raju - Пенуматча Раджу 4 1
Лановенко Валерий 46 1
Годунов Андрей 12 1
Путин Владимир 3353 1
Ефимов Артем 16 1
Голикова Татьяна 56 1
Володин Вячеслав 97 1
Нилов Ярослав 19 1
Петров Евгений 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 6
Европа 24645 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Ближний Восток 3033 2
Казахстан - Республика 5800 1
Беларусь - Белоруссия 6034 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1694 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Украина 7796 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 1
Ирландия - Республика 1025 1
Ирландия - Дублин 161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Индия - Bharat 5702 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Канада 4985 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 290 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Sputnik 59 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Oracle AppsForum 24 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще