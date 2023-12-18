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ИТ-бюджет Планирование и управление бюджетом на информационные технологии ИТ-затраты ИКТ-расходы ИТ-потребности



18.12.2023 40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность

В 2023 г. 40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность, в 2022 г. этот показатель составил 28%, согласно результатам ежегодных исследований компании «Серчинформ» среди ИБ-специалистов и ИБ-директоров российски
30.11.2023 ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд

заявление главы Минцифры Максута Шадаева. «На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился ИТ-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденци
11.09.2023 Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру

мени. Руководство МУП «Водоканал» приняло решение о создании комплексной информационной системы, которая объединила бы работу всех подразделений, обеспечила бы прозрачное ведение учета и сократила бы затраты на ИТ-поддержку. Такой системой стала «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по внедрению — Хабаровский офис интегратора ИТ-решений «Первого бита». Переход на «1С:ERP» выполнялся
23.03.2023 Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г.

г. версий региональных бюджетов на 2022 г. показал, что этого не произошло. Более того, фактические ИКТ-расходы регионов выросли не на запланированные 18,7%, а на 32,4% до ₽271,6 млрд. Крупной

28.07.2022 Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть

Обрушение объема ИТ-закупок госкомпаний За первое полугодие 2022 г. объем объявленных ИТ-закупок госком
02.06.2022 Госкомпании обяжут удвоить расходы на ИТ

зменения в «методичках» Министерство цифрового развития России собирается откорректировать методические рекомендации по цифровизации компаний с госучастием. Теперь от них требуют увеличить в два раза расходы на ИТ и в полтора раза — на ИКТ. С таким заявлением выступил заместитель главы Минцифры Максим Паршин. Кроме того, госкомпании будут обязаны нарастить долю совокупных расходов на россий
31.05.2022 Мировые расходы на ИТ в 2022 г. вырастут на 4%

ырастет на 4,1% вместо ожидавшихся еще в феврале 2022 г. 4,8%. Наиболее значительно замедлится рост ИКТ-расходов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ): в 2022 г. он составит 2% вместо прогнози
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г.

ончательные их версии были утверждены в ноябре-декабре 2021 г. Анализ финальных версий показал, что ИКТ-расходы регионов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились всего на 8,9% до ₽205,1 млрд.
01.03.2022 Организации увеличивают бюджеты на кибербезопасность, но 89% из них не способны справиться с защитой данных

му не обеспечивают защиту данных на должном уровне. В то же время 88% ИТ-руководителей ожидают, что бюджеты на защиту данных будут расти быстрее, чем общие расходы на ИТ, поскольку данные стано
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков

им темпам развития. «В 2020 г. рынок находился в процессе разворота в сторону обеспечения безопасности удаленки и облачных сервисов, поэтому часть бюджетов ИБ не была потрачена: часть задач отпала, а бюджеты не смогли быть перераспределены на новые темы ввиду бюрократии бюджетного процесса. Теперь рынок и бюджеты адаптировались, и рост в 2021 г. ожидается выше, чем в 2020 г.», — увер
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

в конце 2020 г. версиях региональных бюджетов на 2021-2023 гг. планируется сократить в текущем году ИКТ-расходы почти на 20% — значительная их часть приходится на проект создания единого цифров
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились

соблюдения конкурентной процедуры в формате конкурса или аукциона», – рассказал он CNews. Дмитрий Сытин добавил, что за весь 2020 г. госзаказчики почти не пользовались такой возможностью. Количество ИТ-закупок, осуществленных без конкурса, он не назвал. Возможность осуществлять госзакупки без проведения тендера была у госорганов и раньше – они определяли единственно возможных поставщиков н
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной

жайший год-два, и динамика ускорится. Компании станут чаще брать ПО в аренду, выбирать облачные решения и аутсорсинг DLP. Это хорошее временное решение в условиях, когда организации не могут выделять бюджеты разом. Это также актуально в условиях нехватки кадров», – комментирует Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ». Также показательны цифры исследования о том, как в
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить?

е технологии, растут, и не только у бизнеса. Так, в октябре Счетная палата России выпустила рейтинг ИТ-расходов федеральных госорганов c 2014 по 2020 гг., из которого видно, что темп роста ИТ-б
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах

расходах на ИТ Счетная палата проверила расходы министерств и ведомств в 2019 г. и установила, что ИТ-бюджет многих из них значительно вырос. Например, в Минобрнауки он увеличился в 11-12 раз

03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19

дняя оценка Gartner). За этими цифрами стоят и отложенные новые проекты, и модернизация действующих систем, и сокращение персонала. Однако сейчас ни одно предприятие не может позволить себе уменьшать затраты на ИТ так радикально, как раньше, поскольку без информационных технологий не будет шансов воспользоваться следующим подъемом экономики. Поэтому крайне многочисленны советы на тему «как

30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков

светил” важность цифровой трансформации любой отрасли, но оказать существенное влияние на пересмотр ИТ-бюджетов в банковском секторе не сможет. Во многом из-за того, что они сверстаны под амбиц
13.07.2020 Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал

Будет плохо, но недолго Глобальные расходы на ИТ по итогам 2020 г. ожидает значительное сокращение на 7,3%: с $3,81 млрд, затраченных в 2019 г., до $3,53 трлн. При этом, согласно новому прогнозу аналитиков из Gartner, ожидается,
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением

ранее. В компании отметили, что мир находится в ожидании рецессии, но пока она не началась, так что ИКТ-расходы будут расти и в 2020 г. увеличатся на 3,4% до $3,87 трлн, а в 2021 г. могут вырас
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть

этот документ будут вноситься изменения. На дату проведения исследования большая часть региональных ИТ-бюджетов еще находилась в том состоянии, в котором они были утверждены в конце 2019 года.

30.01.2020 ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов

29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

ейчас на понятные, четко сформулированные цели проще находить финансирование, поэтому наш суммарный ИТ-бюджет растет. Сегодня наиболее емкие статьи расходов приходятся на 13 отраслей. Среди них
03.12.2019 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики

Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технолог
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы

вождение государственной информационной системы управления общественными финансами и т.д. Суммарные ИКТ-расходы регионов России Источник: CNews Analytics, 2019 Число регионов, где расходы на ИТ
11.06.2019 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру

ов. Но для этого надо тщательно проанализировать текущую ситуацию. Наиболее частой причиной высоких ИТ-расходов является «зоопарк» имеющихся информационных ресурсов. Особенно это актуально для

17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России

ию этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какова роль государства в развитии облачного рынка? Какие крупные облачные проекты реализуются в России? Какие задачи лучше всего решать силами внутренних подразделений? Как правильн
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах

rtner, объем мирового рынка ИТ в 2017 г. составил $3,539 трлн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В 2018 г. он вырастет еще на 4,5% до $3,699 трлн. В 2019 г. темпы роста снизятся до 3,2%, а мировые ИТ-расходы составят $3,816 трлн. Мировые ИТ-расходы Расходы на ИТ в 2017 г., $млрд Рост в 2017 г., % Расходы на ИТ в 2018 г., $млрд Рост в 2018 г., % Расходы на ИТ в 2019 г., $млрд Рост

01.11.2018 CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России

асно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. За все время формирования рейт
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9%

асно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. Как формируется рейтинг Напомн
19.01.2018 «Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60%

говорит Павел Сотченко, стоимость всех ИТ-решений в таком отеле может достигать 15% от цены строительства. При этом успешно реализованное RedSys решение в нижегородской гостинице позволило сократить ИТ-бюджет примерно на 60%. От идеи и до воплощения ИТ-инфраструктуры отеля прошло около двух лет. До конца прошлого года в гостинице шла опытная эксплуатация систем уже на реальной нагрузке во

05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы

Стабилизация ИТ-расходов в Сбербанке Сбербанк не планирует до 2020 г. увеличивать операционные и капитальн
27.11.2017 «Код безопасности»: российские компании выделяют на защиту сетей 11% ИТ-бюджета

ка доля респондентов, для которых важно соответствие продукта требованиям регуляторов (66%) среди ИБ-специалистов.По данным исследования, в среднем на защиту корпоративных сетей компании выделяют 11% ИТ-бюджета. При этом далеко не каждая компания направляет часть этих ресурсов на создание профильного департамента.Наибольшая доля компаний, имеющих выделенное подразделение сетевой безопасност
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету

05.10.2017 Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews

Топ 100 ИКТ-госзакупок в федеральном госсекторе По оценке CNews Analytics, общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2016 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 62,2 млрд руб. Исследование было проведено в рамках ежегодно
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса

ользоваться разными службами, причем в разных объемах, и это необходимо понимать. «С учетом размера ИТ-бюджета распределение затрат является важнейшим инструментом общекорпоративной аллокации з
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г.

6 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов. Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Р
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть

Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показател
03.08.2017 Мониторинг ИТ-бюджетов госведомств в России полностью деградировал

23.05.2017 г. согласовала работы по информатизации в 2017 г. на сумму ₽1,2 млрд, в то время как ее ИТ-бюджет в 2016 г. составил ₽4,5 млрд. ФСИН, чьи ИТ-расходы в 2016 г. составляли ₽1,3 млрд,

20.06.2017 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру? Конференция CNews

«за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации? Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат? Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг? Не исчерпан ли предел возможностей облаков? Как оценить эффективность перехода на СПО? Как не ошибиться при выборе провайдера услуг? Как разр
09.06.2017 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру? Конференция CNews

«за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации? Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат? Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг? Не исчерпан ли предел возможностей облаков? Как оценить эффективность перехода на СПО? Как не ошибиться при выборе провайдера услуг? Как разр

Публикаций - 2897, упоминаний - 3847

ИТ-бюджет и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 23996 379
IBM - International Business Machines Corp 9328 280
Oracle Corporation 6493 246
SAP SE 5086 232
7579 208
Крок - Croc 1770 172
Ростелеком 10630 168
HP Inc. 5614 131
Softline - Софтлайн 2353 125
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1408 116
Dell EMC 4970 115
Broadcom - VMware 2250 113
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8380 112
Google LLC 11349 109
Cisco Systems 4992 108
Цифра ГК 2258 106
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2007 92
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4491 91
Intel Corporation 11867 89
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10598 88
МегаФон 7672 84
Yandex - Яндекс 6385 73
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 505 70
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 69
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1023 68
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 63
Прогноз 1571 63
АйТи 1329 61
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 978 59
Amazon Inc - Amazon.com 2879 57
ФОРС - Центр разработки 599 56
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3022 54
Huawei 3679 51
Корус Консалтинг ГК 1142 51
Citrix Systems 798 50
NVision Group - Энвижн Груп 675 47
VK - Mail.ru Group 3275 47
Directum - Директум 995 44
Apple Inc 11603 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6457 199
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2599 94
Альфа-Банк 1663 75
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 69
РЖД - Российские железные дороги 1766 66
ГПБ - Газпромбанк 1010 47
ВТБ - ВТБ24 661 46
Почта России ПАО 1989 45
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 44
Открытие ФК - Банк Открытие 523 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 42
Лента - Сеть розничной торговли 1888 41
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 40
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1009 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 392 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 34
Газпром ПАО 1220 34
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 354 32
Интеррос - Росбанк АКБ 582 31
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1400 28
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 28
ПСБ - Промсвязьбанк 784 27
НСПК - Национальная система платежных карт 708 27
Газпром нефть 549 25
Связной ГК 1356 24
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 24
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 23
Открытие ФК - Росгосстрах 316 23
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 21
Роснефть НК - нефтяная компания 500 21
Citi - Citibank - Ситибанк 316 20
Новард УК - Novard 72 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 749 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 405 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 457 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10312 337
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4669 182
Федеральное казначейство России 1641 164
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4188 146
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2622 136
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5420 130
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 98
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 97
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1755 95
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1718 88
Президент Российской Федерации 3996 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 82
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2892 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3345 73
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5053 70
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1288 68
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 65
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 734 63
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 706 61
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2730 59
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 58
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2830 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2250 56
Правительство Москвы 2171 50
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1287 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1114 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 45
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 863 43
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 41
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2099 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2540 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 29
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 28
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 28
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 576 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 28
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 537 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 13
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 62 5
Единая Россия - Политическая партия 284 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
OSI - Open Source Initiative 68 3
АФТ - Ассоциация Финтех 96 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 3
ASF - Apache Software Foundation 108 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58161 1939
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27862 875
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43670 788
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18995 776
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15184 707
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27451 630
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14466 610
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10201 567
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23439 498
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8905 432
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3110 425
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11659 409
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8673 363
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5361 357
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10756 347
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6022 344
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11576 331
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19771 330
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13464 310
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5659 302
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6040 300
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8971 299
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10102 292
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12132 277
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22562 268
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4092 264
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6553 263
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10908 246
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23422 234
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4244 221
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11286 217
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9683 210
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6407 201
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9813 195
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14141 192
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2733 191
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6444 190
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9818 189
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15505 188
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10876 187
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4554 176
Microsoft Windows 14949 150
Linux OS 8992 119
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3005 101
Microsoft Office 3541 92
Google Android 13307 78
Microsoft Windows 2000 8661 71
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1299 66
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 61
ВГТРК - Смотрим 570 59
Apple iOS 7286 56
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3758 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2166 50
Microsoft Azure 1357 46
Oracle Java - язык программирования 2872 45
Microsoft SQL Server 1523 44
Apple iPhone 6 4861 44
Microsoft Office 365 892 43
Intel x86 - архитектура процессора 1724 41
Microsoft SharePoint Products and Technologies 786 37
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 36
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 297 36
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 495 35
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1174 33
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 835 32
Microsoft Exchange 1371 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 966 30
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 30
Microsoft Dynamics 1167 30
Apple iPad 3793 28
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6841 26
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 26
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 26
Microsoft Office Excel 1127 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 24
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 749 24
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 24
Шадаев Максут 807 58
Путин Владимир 2910 58
Медведев Дмитрий 1641 48
Серова Елена 319 45
Ермолаев Артем 369 38
Гуральников Сергей 164 38
Козырев Алексей 297 34
Евраев Михаил 251 33
Елистратов Николай 90 33
Фомичев Андрей 69 33
Авербах Владимир 126 29
Звягина Наталья 64 28
Попова Мария 140 27
Казарин Станислав 148 27
Петрушин Андрей 96 27
Лысенко Эдуард 287 26
Натрусов Артем 247 26
Дюбанов Анатолий 95 25
Орловский Виктор 355 25
Никифоров Николай 1173 25
Власов Сергей 98 25
Фомичев Олег 130 25
Никуличев Андрей 43 25
Шевченко Владимир 144 23
Бойко Елена 152 23
Лопаткин Герман 104 22
Матвеева Татьяна 88 21
Ершова Элеонора 67 21
Бобровников Борис 103 21
Щеголев Игорь 696 21
Разумовский Дмитрий 102 21
Нечепоренко Юрий 27 21
Стрельцов Андрей 59 21
Сотин Денис 189 20
Меднов Сергей 124 20
Левиков Антон 68 19
Абызов Михаил 66 18
Бутенко Юрий 64 18
Скляр Алексей 52 18
Назипов Дмитрий 85 17
Россия - РФ - Российская федерация 131665 2137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40353 590
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50833 540
Европа 21312 352
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13647 270
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16015 254
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13818 227
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15935 184
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6759 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 140
Германия - Федеративная Республика 12360 132
Азия - Азиатский регион 5272 100
Украина 7427 97
Европа Восточная 3018 87
Индия - Bharat 5236 77
Франция - Французская Республика 7675 74
Япония 13101 73
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 69
Европа Западная 1418 67
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1475 66
Россия - СФО - Новосибирск 3916 65
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2544 65
Казахстан - Республика 5225 61
Африка - Африканский регион 3366 60
Ближний Восток 2833 56
Земля - планета Солнечной системы 10097 55
Россия - УФО - Екатеринбург 3568 54
Америка Северная 3133 50
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1062 47
Россия - ЦФО - Калужская область 895 45
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2583 44
Беларусь - Белоруссия 5047 43
Канада 4769 41
Америка 2062 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 535 40
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2735 39
Бразилия - Федеративная Республика 2277 39
Россия - ПФО - Самарская область 1183 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2740 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44731 1184
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46937 1095
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11929 674
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4995 601
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12179 601
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5227 551
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2706 489
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15210 465
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22075 461
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10122 382
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26128 373
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16591 314
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7384 304
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6433 270
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9269 215
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5640 195
Страхование - Страховое дело - Insurance 5363 191
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8889 183
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6004 174
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2018 170
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2674 170
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6969 168
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5610 167
Кредитование - Сrediting - Заём 6275 164
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7727 163
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3459 154
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6035 153
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5470 139
Энергетика - Energy - Energetically 4634 134
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6958 127
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2573 123
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4676 122
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4492 111
Аудит - аудиторский услуги 2317 110
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4383 110
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2789 110
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4719 110
Финансовые показатели - Financial indicators 2253 108
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2102 108
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3241 107
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 197
Госрасходы - портал 65 29
TAdviser - Центр выбора технологий 345 26
Коммерсантъ - Издательский дом 1530 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5829 21
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 896 14
CNews Журнал 166 13
Открытые системы ИД 173 11
CNews - ZOOM.CNews 1816 11
Silicon.com 364 11
Bloomberg 1179 10
Ведомости 740 10
CNews TV 747 9
Forbes - Форбс 705 8
InformationWeek 241 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 7
Известия ИД 548 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
N+1 - Издание 145 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 5
Silicon 481 5
AP - Associated Press 1995 5
CMS Magazine 19 4
РИА Новости 850 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 4
Российская газета 259 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 67 4
ТАСС Телеком 38 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 764 4
IDG - International Data Group 99 4
NYT - The New York Times 1012 3
InfoWorld 55 3
РОИ - Российская общественная инициатива 81 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 109 3
ComputerWorld 144 3
ZDnet 595 3
Nextgov 22 3
Прайм - Агентство экономической информации 868 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7735 557
IDC - International Data Corporation 4881 317
Gartner - Гартнер 3506 314
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2774 199
Forrester Research 819 51
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 45
CNews Рынок ИТ-услуг 160 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 25
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 20
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 18
CNews Tenders 16 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 11
Markets&Markets Research 109 10
Moody's Investors Service 135 10
Juniper Research 512 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 9
IDC Russia - IDC Россия 157 9
Gartner - Dataquest 347 9
eMarketer 203 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 70 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 8
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 7
CNews IaaS рейтинг 16 7
Fortune Global 500 285 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 6
Aberdeen Group 48 6
CNews Инновация года - награда 107 6
Gartner - AMR Research 48 5
Mordor Intelligence 21 5
Standish Group International - Standish Group 10 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 5
BCG - Boston Consulting Group 103 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 114 5
Fortune Global 1000 50 4
Frost & Sullivan 200 4
Technavio 25 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 106 4
Datamonitor 83 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 697 38
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 813 26
РАН - Российская академия наук 1749 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 14
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 755 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 47 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 217 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 316 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 527 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 467 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 258 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 3
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 19 3
МЭИ - Московский энергетический институт 107 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 342 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
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