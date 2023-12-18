ИТ-бюджет Планирование и управление бюджетом на информационные технологии ИТ-затраты ИКТ-расходы ИТ-потребности

40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность В 2023 г. 40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность, в 2022 г. этот показатель составил 28%, согласно результатам ежегодных исследований компании «Серчинформ» среди ИБ-специалистов и ИБ-директоров российски

ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд заявление главы Минцифры Максута Шадаева. «На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился ИТ-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденци

Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру мени. Руководство МУП «Водоканал» приняло решение о создании комплексной информационной системы, которая объединила бы работу всех подразделений, обеспечила бы прозрачное ведение учета и сократила бы затраты на ИТ-поддержку. Такой системой стала «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по внедрению — Хабаровский офис интегратора ИТ-решений «Первого бита». Переход на «1С:ERP» выполнялся

Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г. г. версий региональных бюджетов на 2022 г. показал, что этого не произошло. Более того, фактические ИКТ-расходы регионов выросли не на запланированные 18,7%, а на 32,4% до ₽271,6 млрд. Крупной

Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть Обрушение объема ИТ-закупок госкомпаний За первое полугодие 2022 г. объем объявленных ИТ-закупок госком

Госкомпании обяжут удвоить расходы на ИТ зменения в «методичках» Министерство цифрового развития России собирается откорректировать методические рекомендации по цифровизации компаний с госучастием. Теперь от них требуют увеличить в два раза расходы на ИТ и в полтора раза — на ИКТ. С таким заявлением выступил заместитель главы Минцифры Максим Паршин. Кроме того, госкомпании будут обязаны нарастить долю совокупных расходов на россий

Мировые расходы на ИТ в 2022 г. вырастут на 4% ырастет на 4,1% вместо ожидавшихся еще в феврале 2022 г. 4,8%. Наиболее значительно замедлится рост ИКТ-расходов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ): в 2022 г. он составит 2% вместо прогнози

Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. ончательные их версии были утверждены в ноябре-декабре 2021 г. Анализ финальных версий показал, что ИКТ-расходы регионов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились всего на 8,9% до ₽205,1 млрд.

Организации увеличивают бюджеты на кибербезопасность, но 89% из них не способны справиться с защитой данных му не обеспечивают защиту данных на должном уровне. В то же время 88% ИТ-руководителей ожидают, что бюджеты на защиту данных будут расти быстрее, чем общие расходы на ИТ, поскольку данные стано

Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков им темпам развития. «В 2020 г. рынок находился в процессе разворота в сторону обеспечения безопасности удаленки и облачных сервисов, поэтому часть бюджетов ИБ не была потрачена: часть задач отпала, а бюджеты не смогли быть перераспределены на новые темы ввиду бюрократии бюджетного процесса. Теперь рынок и бюджеты адаптировались, и рост в 2021 г. ожидается выше, чем в 2020 г.», — увер

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ в конце 2020 г. версиях региональных бюджетов на 2021-2023 гг. планируется сократить в текущем году ИКТ-расходы почти на 20% — значительная их часть приходится на проект создания единого цифров

Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились соблюдения конкурентной процедуры в формате конкурса или аукциона», – рассказал он CNews. Дмитрий Сытин добавил, что за весь 2020 г. госзаказчики почти не пользовались такой возможностью. Количество ИТ-закупок, осуществленных без конкурса, он не назвал. Возможность осуществлять госзакупки без проведения тендера была у госорганов и раньше – они определяли единственно возможных поставщиков н

«Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной жайший год-два, и динамика ускорится. Компании станут чаще брать ПО в аренду, выбирать облачные решения и аутсорсинг DLP. Это хорошее временное решение в условиях, когда организации не могут выделять бюджеты разом. Это также актуально в условиях нехватки кадров», – комментирует Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ». Также показательны цифры исследования о том, как в

Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? е технологии, растут, и не только у бизнеса. Так, в октябре Счетная палата России выпустила рейтинг ИТ-расходов федеральных госорганов c 2014 по 2020 гг., из которого видно, что темп роста ИТ-б

У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах расходах на ИТ Счетная палата проверила расходы министерств и ведомств в 2019 г. и установила, что ИТ-бюджет многих из них значительно вырос. Например, в Минобрнауки он увеличился в 11-12 раз

5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 дняя оценка Gartner). За этими цифрами стоят и отложенные новые проекты, и модернизация действующих систем, и сокращение персонала. Однако сейчас ни одно предприятие не может позволить себе уменьшать затраты на ИТ так радикально, как раньше, поскольку без информационных технологий не будет шансов воспользоваться следующим подъемом экономики. Поэтому крайне многочисленны советы на тему «как

Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков светил” важность цифровой трансформации любой отрасли, но оказать существенное влияние на пересмотр ИТ-бюджетов в банковском секторе не сможет. Во многом из-за того, что они сверстаны под амбиц

Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал Будет плохо, но недолго Глобальные расходы на ИТ по итогам 2020 г. ожидает значительное сокращение на 7,3%: с $3,81 млрд, затраченных в 2019 г., до $3,53 трлн. При этом, согласно новому прогнозу аналитиков из Gartner, ожидается,

Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением ранее. В компании отметили, что мир находится в ожидании рецессии, но пока она не началась, так что ИКТ-расходы будут расти и в 2020 г. увеличатся на 3,4% до $3,87 трлн, а в 2021 г. могут вырас

Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть этот документ будут вноситься изменения. На дату проведения исследования большая часть региональных ИТ-бюджетов еще находилась в том состоянии, в котором они были утверждены в конце 2019 года.

Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет ейчас на понятные, четко сформулированные цели проще находить финансирование, поэтому наш суммарный ИТ-бюджет растет. Сегодня наиболее емкие статьи расходов приходятся на 13 отраслей. Среди них

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технолог

Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы вождение государственной информационной системы управления общественными финансами и т.д. Суммарные ИКТ-расходы регионов России Источник: CNews Analytics, 2019 Число регионов, где расходы на ИТ

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру ов. Но для этого надо тщательно проанализировать текущую ситуацию. Наиболее частой причиной высоких ИТ-расходов является «зоопарк» имеющихся информационных ресурсов. Особенно это актуально для

Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России ию этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какова роль государства в развитии облачного рынка? Какие крупные облачные проекты реализуются в России? Какие задачи лучше всего решать силами внутренних подразделений? Как правильн

«Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах rtner, объем мирового рынка ИТ в 2017 г. составил $3,539 трлн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В 2018 г. он вырастет еще на 4,5% до $3,699 трлн. В 2019 г. темпы роста снизятся до 3,2%, а мировые ИТ-расходы составят $3,816 трлн. Мировые ИТ-расходы Расходы на ИТ в 2017 г., $млрд Рост в 2017 г., % Расходы на ИТ в 2018 г., $млрд Рост в 2018 г., % Расходы на ИТ в 2019 г., $млрд Рост

CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России асно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. За все время формирования рейт

ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% асно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. Как формируется рейтинг Напомн

«Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60% говорит Павел Сотченко, стоимость всех ИТ-решений в таком отеле может достигать 15% от цены строительства. При этом успешно реализованное RedSys решение в нижегородской гостинице позволило сократить ИТ-бюджет примерно на 60%. От идеи и до воплощения ИТ-инфраструктуры отеля прошло около двух лет. До конца прошлого года в гостинице шла опытная эксплуатация систем уже на реальной нагрузке во

Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы Стабилизация ИТ-расходов в Сбербанке Сбербанк не планирует до 2020 г. увеличивать операционные и капитальн

«Код безопасности»: российские компании выделяют на защиту сетей 11% ИТ-бюджета ка доля респондентов, для которых важно соответствие продукта требованиям регуляторов (66%) среди ИБ-специалистов.По данным исследования, в среднем на защиту корпоративных сетей компании выделяют 11% ИТ-бюджета. При этом далеко не каждая компания направляет часть этих ресурсов на создание профильного департамента.Наибольшая доля компаний, имеющих выделенное подразделение сетевой безопасност

Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews Топ 100 ИКТ-госзакупок в федеральном госсекторе По оценке CNews Analytics, общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2016 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 62,2 млрд руб. Исследование было проведено в рамках ежегодно

Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса ользоваться разными службами, причем в разных объемах, и это необходимо понимать. «С учетом размера ИТ-бюджета распределение затрат является важнейшим инструментом общекорпоративной аллокации з

CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 6 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов. Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Р

ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показател

Мониторинг ИТ-бюджетов госведомств в России полностью деградировал 23.05.2017 г. согласовала работы по информатизации в 2017 г. на сумму ₽1,2 млрд, в то время как ее ИТ-бюджет в 2016 г. составил ₽4,5 млрд. ФСИН, чьи ИТ-расходы в 2016 г. составляли ₽1,3 млрд,

Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру? Конференция CNews «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации? Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат? Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг? Не исчерпан ли предел возможностей облаков? Как оценить эффективность перехода на СПО? Как не ошибиться при выборе провайдера услуг? Как разр