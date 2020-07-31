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Orecle Exadata Database Machine



31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов
18.06.2019 Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8
23.01.2015 Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems
03.06.2014 RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine
14.01.2013 GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
27.01.2012 «Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
21.12.2011 Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud повышают производительность биллингового решения Oracle BRM
21.10.2011 «Киевстар» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
26.09.2011 «Санкт-Петербург» выбрал Oracle Exadata Database Machine для развития бизнеса
02.09.2011 Oracle предлагает платформу Oracle Exadata Database Machine с ОС Oracle Solaris 11 Express
02.08.2011 Oracle предлагает решение для наращивания емкости хранения Oracle Exadata Database Machine
19.07.2011 Число установок Oracle Exadata Database Machine превысило 1000
23.09.2010 Oracle представила Exadata Database Machine X2-8

Публикаций - 96, упоминаний - 120

Orecle Exadata Database Machine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 92
ФОРС - Центр разработки 390 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 216 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Intel Corporation 11262 5
SAP SE 4595 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Cloudera 54 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
ФОРС Дистрибуция 15 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Teradata 196 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 2
Compass Plus 42 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 2
Киевстар - Kyivstar 475 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
Microsoft Corporation 22497 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 74 2
Астелит 126 1
РДТЕХ 220 1
Thales 95 1
Открытые технологии 600 1
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 105 1
Emerson 77 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 170 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 1
Ситроникс - Sitronics 941 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 45 1
TietoEVRY - Tieto 128 1
ФОРС ГК 29 1
Лоялти Партнерс Восток 5 1
Рой Интернэшнл Консалтанси 1 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 12 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Мосводоканал МГУП 53 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 126 4
Открытие ФК 2713 3
Спортмастер 134 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Славнефть НГК 42 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Славнефть - Мегионнефтегаз 10 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
Альфа-Банк 1476 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 20 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 1
X5 Group 709 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
Алроса АК 118 1
Евросеть 1393 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 27 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Почта Банк 319 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Транснефть 232 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Федеральное казначейство России 1345 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 26
Масштабируемость - Scalability 1702 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
Big Data - Большие данные 3520 13
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 209 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 8
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 104 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 6
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис 78 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 5
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 108 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
NoSQL - not only SQL СУБД 100 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 231 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 255 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 51
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 39
Oracle Exalogic 73 32
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 19
Oracle Engineered Systems 42 19
Oracle Exalytics In-Memory Machine 29 16
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 16
Oracle Fusion Middleware 201 16
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 15
Oracle Database Server 65 15
Oracle Big Data Appliance 37 15
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 13
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 13
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 102 13
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 11
Oracle Siebel CRM 209 11
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 11
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Apache Hadoop 356 10
Oracle Database Appliance (ODA) 17 8
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 8
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 8
Oracle PeopleSoft 373 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 7
Oracle Hyperion Planning 115 6
Oracle Utilities 28 6
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 15 6
Oracle NoSQL Database 13 6
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 6
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 101 6
Oracle - Sun Solaris OS 156 6
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 127 5
Linux OS 7669 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 5
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 8 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 88 4
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 28 4
Oracle Applications 68 4
IBM DB2 339 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 11
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 4
Киселёв Павел 6 4
Орловская Мария 13 3
Тамбовский Андрей 8 3
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 2
Карев Аркадий 16 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Wilson Steve - Уилсон Стив 9 2
Филимоненок Павел 19 2
Лановенко Валерий 45 2
Бабаев Денис 2 2
Пивоваров Андрей 12 2
Шурмина Нина 5 2
Пеший Андрей 5 2
Бутмалай Дмитрий 7 1
Бяков Юрий 42 1
Кузьменко Павел 40 1
Кручинин Денис 5 1
Гуральников Сергей 162 1
Рудычева Наталья 89 1
Громов Иван 101 1
Volpe Ken - Вольпе Кен 6 1
Филимонов Сергей 45 1
Лихарев Сергей 24 1
Осокина Полина 25 1
Постоюк Екатерина 7 1
Гаттаров Руслан 141 1
Галковский Андрей 25 1
Ледовская Татьяна 10 1
Webster Mike - Вебстер Майк 11 1
Дубинин Вадим 26 1
Годунов Андрей 7 1
Масельский Дмитрий 15 1
Шапошников Андрей 12 1
Григорьев Василий 20 1
Горчинская Ольга 6 1
Сивохин Дмитрий 4 1
Симаков Олег 111 1
Афонин Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 5
Россия - Южный Урал 117 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Европа 12319 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Япония 10069 3
Россия - УФО - Челябинская область 932 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 3
Украина 6212 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 54 1
Европа Восточная 2927 1
Швеция - Стокгольм 361 1
Молдавия - Республика Молдова 668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Европа Центральная 260 1
Мексика - Керетаро 3 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Великобритания - Шотландия 224 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Германия - Берлин 635 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Ближний Восток 2549 1
Африка - Африканский регион 2928 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Чили - Республика 435 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 120 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 100 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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