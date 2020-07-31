Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов

Oracle объявила о доступности облачной автономной базы данных Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer в дата-центрах клиентов по модели «Облако Oracle у клиента». Это предложение расширяет преимущества облачного портфолио Oracle Exadata Cloud@Customer, которое уже три года пользуется успехом на рынке. Новинка объединяет новейшую версию Oracle Database и быструю машину баз данных Oracle Exadata Database Machine, и предоставляется как облачный сервис в центрах обработки данных клиента. Такая модель позволяет исключить капитальные расходы и необходимость управления СУБД, обеспечивая эластичное потребление и оплату только за фактически используемые облачные ресурсы базы данных. Теперь Autonomous Database можно запускать в клиентских ЦОД не только как отдельный сервис, но и в составе более широкого облачного предложения Oracle Dedicated Region Cloud@Customer – частного региона публичного облака Oracle, включающего все облачные сервисы Oracle и размещаемого в дата-центрах клиентов.

Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer предлагает самый простой и быстрый способ перехода на облачную модель – типичное время развертывания составляет менее недели. Приложения, уже используемые в ЦОД, можно просто подключить и запустить без каких-либо изменений, а данные не будут покидать клиентский ЦОД. Это решение подходит для организаций, которые не готовы переносить критически важные нагрузки баз данных в публичное облако вследствие различных причин – необходимости обеспечения суверенитета данных и соблюдения нормативных требований, опасений относительно безопасности и недостаточно высокой производительности сети, или же из-за тесной интеграции локальных приложений и баз данных.

«Сотни клиентов уже успешно развернули Exadata Cloud@Customer. Среди них – крупные финансовые, страховые, телекоммуникационные, фармацевтические компании и медицинские организации. Это позволило им модернизировать инфраструктуру и снизить затраты на 50%, – говорит Хуан Лоайза, исполнительный вице-президент Oracle по технологиям критически важных баз данных. – Сегодня мы предлагаем Oracle Autonomous Database для размещения в ЦОД клиентов, что избавит администраторов баз данных и разработчиков от необходимости выполнять рутинные задачи по техническому обслуживанию и даст возможность заниматься инновациями, которые будут более полезны бизнесу».

Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer позволит организациям воспользоваться средой, в которой все процессы автономны и управляются Oracle. Вот неполный список процессов, которые будут выполняться автоматически: развертывание базы данных, настройка, кластеризация, защита от сбоев, эластичное масштабирование, обеспечение безопасности и установка исправлений. Автономные возможности устраняют необходимость выполнять процессы вручную и уменьшают риск человеческих ошибок, а также снижают затраты, повышают производительность, повышают систему защиты и обеспечивают более высокую доступность. Бессерверная архитектура автоматически масштабируется, подстраиваясь под меняющуюся интенсивность рабочих нагрузок, и, таким образом, по-настоящему реализуется модель оплаты по мере использования.

«Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer сочетает в себе революционные возможности передовой платформы Exadata X8M с мощнейшим функционалом базы данных Oracle на базе технологий машинного обучения и облачной средой управления второго поколения, что обеспечивает все возможности облачной базы данных корпоративного уровня в локальной среде, – говорит Карл Улофсон, вице-президент IDC по исследованиям по направлению программного обеспечения управления данными. – У каждой компании имеется множество приложений от разных поставщиков ПО и приложений собственной разработки для поддержки всех направлений деятельности – от финансов до производства, HR, заказов, закупок и операций. Для компаний, которые серьезно рассматривают выполнение таких критичных для бизнеса приложений на платформе Oracle в облачной базе данных, размещенной локально, Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer — это самое передовое предложение на рынке сегодня».

С помощью Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer клиенты смогут консолидировать тысячи баз данных и запускать конвергентную, открытую базу данных Oracle Database для работы с разными типами данных и широким спектром рабочих нагрузок, таких как машинное обучение, JSON, графы, геоданные, IoT и обработка в памяти, и таким образом отказаться от развертывания фрагментированных специализированных баз данных. Благодаря Oracle Autonomous Database на Oracle Exadata Cloud@Customer организации смогут запускать в 7 раз более крупные базы данных, обеспечить более высокий уровень их консолидации, повысить производительность операций ввода-вывода для запросов SQL в 12 раз и пропускную способность запросов – в 10 раз, а также снизить на 98% задержку операций SQL по сравнению с RDS на AWS Outposts. Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer сокращает объем работы по управлению инфраструктурой и базой данных на 90%, поскольку заказчики могут сосредоточиться на работе со схемами и данными, содержащимися в базе данных, и не тратить времени на обслуживание ее базовой инфраструктуры.

В дополнение к расширению предложения Cloud@Customer («Облако Oracle у клиента») Oracle также продолжает совершенствовать функциональные возможности автономной базы данных Oracle Autonomous Database. Корпорация анонсировала сертификацию бизнес-приложений Oracle Siebel, PeopleSoft и JD Edwards для работы на Oracle Autonomous Database. С помощью Autonomous Database пользователи Oracle Siebel, PeopleSoft и JD Edwards смогут снизить расходы и вместе с тем усилить защиту, а также повысить производительность и доступность систем. Кроме того, компания представила Oracle Autonomous Data Guard – решение с автоматическим управлением для обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления, которое защищает организацию от существенных сбоев. Oracle Autonomous Data Guard обеспечивает практически нулевую потерю данных (RPO) и мгновенное восстановление (RTO) при критических сбоях систем.

Новые возможности Exadata Cloud@Customer

Дополнительно компания Oracle анонсировала следующие функциональные улучшения в Exadata Cloud@Customer:

Oracle Exadata Database Machine X8M сочетает в себе энергонезависимую память Intel Optane DC Persistent Memory и 100-гигабитный прямой удаленный доступ к памяти (RDMA) по конвергентной сети Ethernet (RoCE). Эта технология позволяет устранить узкие места в системе хранения и существенно повысить эффективность обработки самых интенсивных нагрузок, таких как выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), Интернет вещей, выявление мошенничества и высокочастотная торговля. Прямой доступ базы данных к общей энергонезависимой памяти позволяет добиться пиковой производительности в 12 млн операций чтения в секунду при запросах SQL, что в 2,5 раза больше, чем при использовании предложения предшествующего поколения на базе Exadata Database Machine X8. Кроме того, Exadata X8M значительно снижает задержку при выполнении критически важных операций ввода-вывода в базе данных — задержки дистанционных операций ввода-вывода составляют не более 19 мкс, что в 10 раз быстрее, чем в системе предыдущего поколения. С такими сверхнизкими задержками выполняются даже те нагрузки, которые требуют выполнения миллионов операций ввода-вывода в секунду.

сочетает в себе энергонезависимую память Intel Optane DC Persistent Memory и 100-гигабитный прямой удаленный доступ к памяти (RDMA) по конвергентной сети Ethernet (RoCE). Эта технология позволяет устранить узкие места в системе хранения и существенно повысить эффективность обработки самых интенсивных нагрузок, таких как выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), Интернет вещей, выявление мошенничества и высокочастотная торговля. Прямой доступ базы данных к общей энергонезависимой памяти позволяет добиться пиковой производительности в 12 млн операций чтения в секунду при запросах SQL, что в 2,5 раза больше, чем при использовании предложения предшествующего поколения на базе Exadata Database Machine X8. Кроме того, Exadata X8M значительно снижает задержку при выполнении критически важных операций ввода-вывода в базе данных — задержки дистанционных операций ввода-вывода составляют не более 19 мкс, что в 10 раз быстрее, чем в системе предыдущего поколения. С такими сверхнизкими задержками выполняются даже те нагрузки, которые требуют выполнения миллионов операций ввода-вывода в секунду. Несколько кластеров ВМ на стойку Exadata Эта возможность позволяет организациям использовать Exadata для разных целей (промышленной эксплуатации, аварийного восстановления, разработки и тестирования) и в то же время обеспечить изолированность при работе с данными для различных отделов и сценариев использования.

Эта возможность позволяет организациям использовать Exadata для разных целей (промышленной эксплуатации, аварийного восстановления, разработки и тестирования) и в то же время обеспечить изолированность при работе с данными для различных отделов и сценариев использования. Сертификация PCI-DSS Exadata Cloud@Customer теперь поддерживает Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт и соответствует его требованиям. Таким образом, платформу можно внедрять в качестве компонента высокозащищенной среды обработки финансовых данных.

Компании по всему миру осваивают новые облачные предложения Cloud@Customer

Samsung SDS – крупнейший корейский поставщик корпоративных облачных решений, который предлагает клиентам из 41 страны мира инновационные сервисы, основанные на обработке данных. «В 2010 году мы развернули первый комплекс Exadata, чтобы улучшить систему производства дисплеев, – говорит д-р Вон Пьё Хонг, генеральный директор Samsung SDS. – С тех пор мы внедрили почти 300 систем Exadata, которыми пользуются наши клиенты в промышленности, сфере финансов, строительстве и машиностроении, а также в секторах государственных и частных сервисов. Мы также развернули Exadata Cloud@Customer в одном из наших ЦОД и планируем использовать автономную базу данных Autonomous Database, что соответствует нашей стратегии по реализации цифровых инноваций и созданию корпоративной облачной среды».

Crédit Agricole CIB – подразделение корпоративного и инвестиционного банкинга Crédit Agricole Group, одного из крупнейших в мире банков. «Переход на Exadata Cloud@Customer позволил нам значительно повысить производительность информационных учетных систем, благодаря чему теперь процесс финансового закрытия выполняется гораздо быстрее, а операционные затраты снизились, – говорит Пьер-Ив Боллар, руководитель глобального подразделения Finance IT, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. – Все бизнес и ИТ-отделы отметили весомые преимущества инфраструктуры Exadata Cloud@Customer».

NTT DoCoMo – №1 мобильный оператор Японии с самым большим в стране числом абонентов. «Oracle Exadata в нашей компании используется в качестве основной платформы для обработки информации о звонках, сообщениях и биллинга для 80 млн пользователей в режиме реального времени, – говорит Таку Хасегава, старший вице-президент и генеральный директор департамента информационных систем, NTT DoCoMo. — Благодаря Exadata нам удалось в два раза снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание, при этом производительность выросла в 10 раз. В DoCoMo инфраструктурная платформа играет важнейшую роль в реализации цифровой трансформации и расширении бизнеса. Поэтому я с нетерпением жду дальнейшего развития Exadata и новых технологических инноваций Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer».

Entel – крупнейшая телекоммуникационная компания в Чили и третья по величине в Перу. «Последние пять лет мы используем системы Exadata в самых разных бизнес-подразделениях для поддержки множества приложений, в том числе критически важных систем биллинга и управления сетью, – говорит Эльдер Бранко, директор подразделения IT Operations, Entel. – С помощью Exadata нам удалось увеличить производительность критически важных приложений на Oracle Database в 3 раза и повысить уровень безопасности. Мы переводим процесс цифровой трансформации в нашей компании на новый этап благодаря переносу более 30 баз данных на Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer и снижению их уязвимости с помощью встроенных инструментов самозащиты».

RKK Computer Service – японская компания по ИТ-консалтингу для правительственных и финансовых учреждений. «RKK Computer Services выбрала Oracle Exadata Cloud@Customer в качестве среды размещения своей многопользовательской платформы, на базе которой работают ключевые бизнес системы 100 муниципалитетов, – говорит Чихиро Сато, заместитель генерального директора подразделения RKK Computer Service по планированию и развитию в государственном секторе. – По сравнению с ранее используемым локальным решением новая система оказалась на 24% экономичнее, а производительность ввода-вывода – увеличилась 70%. Это позволило нам параллельно запускать пакетные процессы обработки данных для нескольких муниципалитетов сразу. Высокая доступность достигается с помощью RAC и Data Guard. Мы убеждены, что Oracle Exadata Cloud@Customer второго поколения – перспективная облачная платформа для муниципалитетов. RKKCS непрерывно совершенствует свою облачную инфраструктуру для работы с органами управления, и мы рассчитываем на возможности Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer в части повышения операционной эффективности».

Керетаро – штат Мексики, расположенный в центральной части страны. «Губернатор и государственный секретарь штата выпустили директиву, которая предписывает принять меры для борьбы с кризисом, вызванным пандемией Covid-19. В рамках этой инициативы нам поступил заказ на разработку приложения, которое позволило бы жителям штата Керетаро выполнять самодиагностику, чтобы сдержать распространение инфекции, – говорит Педро Гонсалес, директор ведомства CIAS правительства штата Керетаро, Мексика. – Благодаря Oracle Database на Exadata Cloud@Customer нам удалось быстро выполнить эту задачу: разработка мобильного приложения заняла меньше трех недель, причем мы выполнили все нормативные требования к обеспечению конфиденциальности данных граждан и пациентов, обращающихся в наши медицинские учреждения. Мы с нетерпением ждем выделения средств на автономную базу Oracle Autonomous Database в этом году, которая разгрузит наш персонал, высвободит ресурсы и позволит сосредоточиться на разработке новых бизнес-приложений, а не на установке исправлений в базе данных и ее обслуживании».

Siav — итальянская компания, предлагающая ИТ-услуги и программное обеспечение для управления данными предприятия. «Наши облачные сервисы и решения пользуются все большим спросом. Чтобы обеспечить дальнейший рост, мы выбрали Oracle Exadata Cloud@Customer, – говорит Никола Волтан, генеральный директор Siav S.p.A. – Exadata Cloud@Customer обеспечивает необходимый уровень производительности, масштабируемости и безопасности, что позволяет нам оказывать клиентам услуги высочайшего качества. Платформа размещается в нашем ЦОД и управляется Oracle, что позволяет нам соблюсти требования итальянского законодательства, касающиеся места оказания услуг».