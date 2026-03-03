Разделы

RoCE RDMA over Converged Ethernet


СОБЫТИЯ

03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 1
19.05.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД» 1
29.03.2023 «Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
29.05.2020 Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков 1
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 2
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 2
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
20.09.2019 Western Digital уходит с рынка СХД 1
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 2
08.01.2019 Выпущен «самый производительный» ARM-процессор 1
13.10.2015 DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox 1
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6 1
28.02.2013 Ernst & Young: Глобальные телеком-операторы рискует потерять доверие инвесторов, если кардинально не изменят показатели эффективности 1
29.02.2008 Свой или чужой? Критерии выбора call-центра 1

Huawei 4307 6
Intel Corporation 12602 3
Крок - Croc 1822 3
Google LLC 12372 2
Nvidia Corp 3797 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 152 2
Ростелеком 10462 2
Microsoft Corporation 25370 2
Oracle Corporation 6911 2
Норси-Транс - НТ 125 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2634 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
Nvidia - Mellanox Technologies 95 2
Basis - Tionix - Тионикс - 84 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Canyon Technology Group 53 1
Supermicro 128 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Центр макрорегион 4 1
US Signal Company 2 1
Tile 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Jabra 78 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 16 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 114 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 25 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 162 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 66 1
Samsung Electronics 10748 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3176 1
МегаФон 10165 1
Pure Storage 54 1
Western Digital Corporation - WDC 576 1
Amazon Inc - Amazon.com 3175 1
Alibaba Group 455 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 2
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Мосводоканал МГУП 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 56 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Почта России ПАО 2271 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 1
Альфа-Банк 1894 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
Татнефть 240 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 1
Газпром нефть 681 1
Спортмастер - Sportmaster 195 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 57 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3544 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 837 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12159 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74290 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32111 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10188 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 820 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21883 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26259 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5742 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19077 6
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 64 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8431 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22098 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9435 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3596 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1580 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6745 5
ARM - Advanced RISC Machine 469 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 4
Пропускная способность - Bandwidth 1841 4
DDR - Double data rate 2962 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2442 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2386 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 818 3
SPEC - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 27 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 965 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2395 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32291 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 3
ARMv8 - Архитектура процессора 102 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 443 3
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 44 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 5
Huawei TaiShan - Серия серверов 38 5
Intel x86 - архитектура процессора 2001 3
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 114 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Huawei AirEngine 12 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 2
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1134 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 422 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1277 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 225 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 63 2
Python PyTorch 60 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 230 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Epic Games - Unreal Engine 323 1
Nvidia RAPIDS 19 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Microsoft DirectX 718 1
Intel Foveros 3D 11 1
Intel Golden Cove 14 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 96 1
Apache Cassandra 52 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 26 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Oracle PeopleSoft 418 1
AMD Sapphire 74 1
VDURA - Panasas AS СХД - Panasas ActiveScale Storage Cluster 6 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2118 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Western Digital - WD IntelliFlash N - серия СХД 1 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
MariaDB - SkySQL 45 1
Сереченко Денис 13 1
Бобровников Борис 104 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Кузнецова Ирина 30 1
Сысоев Александр 46 1
Мельников Алексей 72 1
Павленко Антон 20 1
Кравченко Олег 12 1
Дьяконова Наталия 19 1
Xu William - Сю Уильям 8 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Прохоров Фёдор 83 1
Gilbride Sean - Гилбрайд Шин 1 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Кадников Вячеслав 20 1
Бутмалай Дмитрий 14 1
Борток Александр 3 1
Аниканов Вадим 21 1
Ермолич Павел 5 1
Cordano Mike - Кордан Майк 6 1
Федорцов Александр 1 1
Борняков Илья 51 1
Солдаткин Максим 3 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Володкович Вячеслав 103 1
Мотовилов Олег 71 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Ройфман Роман 16 1
Смирнов Алексей 257 1
Лебедев Михаил 71 1
Лю Юй 11 1
Овчинников Сергей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Мексика - Керетаро 3 1
Казахстан - Республика 5861 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Южная Корея - Республика 6895 1
Япония 13584 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Индия - Bharat 5742 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
США - Калифорния 4785 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Чили - Республика 487 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Перу - Республика 288 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17508 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55312 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10819 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5364 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10586 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7395 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 463 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1571 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5334 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5928 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3421 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Ergonomics - Эргономика 1695 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6319 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5352 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2083 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7043 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 230 1
IDC - International Data Corporation 4952 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
IDC EMEA 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
