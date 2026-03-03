Получите все материалы CNews по ключевому слову
RoCE RDMA over Converged Ethernet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
RoCE и организации, системы, технологии, персоны:
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
|IDC - International Data Corporation 4952 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
|IDC EMEA 19 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
|Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
|University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.