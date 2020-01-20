Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы

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Серверы Huawei Taishan 200 будут работать на базе российской «Ред ОС». Система полностью совместима с архитектурой серверов. Huawei также устанавливает на свои серверы еще две российские ОС – «Альт сервер» и Astra Linux.



Соглашение достигнуто

Компания Huawei будет устанавливать российскую операционную систему «Ред ОС» на свои серверы Taishan 200 модификации 2280 в рамках соглашения с компанией «Ред софт». Подписанию соглашения предшествовало тестирование аппаратной составляющей серверов с российской программной разработкой.

Совместимость серверов Huawei Taishan 200 и платформы «Ред ОС» по результатам испытаний была подтверждена. Компании подписали соответствующий двусторонний сертификат соответствия.

Особенности сервера Huawei

Taishan 200 модели 2280 – это стоечный сервер типоразмера 2U, основанный на двух серверных процессорах KunPeng 920 с архитектурой ARM. Как сообщал CNews, этот чип дебютировал в январе 2019 г., и сама Huawei утверждает, что это самый производительный ARM-процессор во всем мире.

ARM-сервер Huawei Taishan 200

Kunpeng 920 выполнен по нормам 7-нанометровой технологии и использует архитектуру ARMv8. Производительность процессора достигла 930 баллов по методике тестирования SPECint, и это на 25% выше принятого в отрасли стандарта. В состав чипа вошли 64 ядра с частотой до 2,6 ГГц, интегрированный восьмиканальный контроллер памяти DDR4, а пропускная способность его подсистемы памяти превосходит аналоги на 46%. Дополнительно Kunpeng 920 поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и CCIX и обладает возможностью использования до двух сетевых портов с пропускной способностью в 100 Гбит/с, которые будут обладать поддержкой протокола RoCE (RDMA over Converged Ethernet).

Ключевые конкурентные преимущества сервера Taishan 200 2280 включают низкое энергопотребление и упрощенное развертывание. Сервер подходит для распределенного хранения, центров обработки данных, облачных вычислений, работы с Big Data и корпоративными сервисами.

Защищенная российская ОС

«Ред ОС» – представляет собой дистрибутив Linux, предназначенный для использования на серверах и рабочих станциях. На момент публикации материала платформа состояла Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751) и применялась в органах государственной власти и госкорпорациях России. Спецификации ОС соответствуют требованиям контроля отсутствия недекларированных возможностей по 4-му уровню и оценочному уровню доверия 3+.

По состоянию на 20 января 2020 г. «Ред ОС» была доступна для загрузки с официального сайта разработчиков в версии 7.2 «Муром». В ее основе находится Linux-ядро версии 4.19.79, вышедшей 12 октября 2019 г.

Российские ОС на китайских серверах

«Ред ОС» – не первая российская операционная система, которая будет устанавливаться на серверы компании Huawei. В октябре 2019 г. китайский вендор подписал с компанией Astra Linux соглашение о технологическом партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России. На тот момент были успешно завершены тестовые испытания на корректность работы ОС Astra Linux Special Edition на новейших серверах Huawei Taishan 100 2280, а также на Taishan 200 2280, на которые также будет уставливаться «Ред ОС».

Напомним, что двухсокетный стоечный сервер Taishan 100 2280 высотой 2U оснащен двумя 32-разрядными процессорами ARMv8 Kunpeng 916. Чип имеет 32 ядра, работающих на частоте 2,4 ГГц.

В конце сентября 2019 г. стало известно о том, что Huawei будет устанавливать операционную систему «Альт сервер», разработанную «Базальт СПО», на оборудование китайской компании. CNews сообщал о переговорах между компаниями в июле 2019 г.

По словам генерального директора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в Китае уже стартовало производство серверов Huawei Taishan, на которые будут предустанавливаться ОС семейства «Альт». «Базальт СПО» намерен зарабатывать на продаже лицензий заказчикам при покупке серверов.

В сентябре 2019 г. компании Huawei и «Тионикс» (дочернее подразделение «Ростелекома»), подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки серверов Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных предприятий. Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе серверов Taishan, использующих ARM процессора, а «Тионикс» – облачную платформу собственной разработки на базе Openstack.

Российское производство серверов

В ноябре 2019 г. стало известно о планах Huawei по запуску на территории России производства серверного оборудование на базе собственных процессоров KunPeng. Выпуск Huawei планировала развернуть на мощностях компании «Норси-транс», с которой она заключила соглашение о сотрудничестве, и сходящие с конвейера серверы частично будут состоять из российского оборудования. Аппаратура будет использоваться в реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

По официальным данным, некоторые используемые в серверах комплектующие будут иметь российское происхождение, однако стороны не сообщают, какие именно компоненты будут российскими. По утверждению Huawei и «Норси-транса», готовые решения будут соответствовать всем действующим требованиям регулирующих органов России. Использоваться они будут, в том числе, в реализации проектов беспилотного транспорта, «Умного ЖКХ» и «Умного города». Помимо этого, часть продукции будет поставляться на экспорт, однако на момент публикации материала не было известно о странах, в которые планируются поставки.